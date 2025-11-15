Evo kako se Suzana Mančić upoznala sa zetom: Otkrila kakav je prvi utisak ostavio

Teodora Kunić, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, izgovorila je sudbonosno "da" brigadnom generalu Miroslavu Talijanu (55) koji je 23 godine stariji od nje.

Suzana Mančić (68) je sada otkrila kako je protekao prvi susret sa zetom, a spomenula je i svadbu koju su pravili u septembru ove godine.

- Po želji moje starije ćerke Teodore, napravili smo manju svadbu, za osamdeset ljudi i to je bio pakao, kako odabrati te ljude, treba selektovati – rekla je ona.

- Kada sam ga upoznala i imala prilike da pričamo, rekla sam „Dopada mi se čovek. Smiren je i staložen, to je nešto što njoj treba“ - kaže Suzana za "Grand".

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci. Posle Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija, a potom nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije, a doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane.

Već godinama je u vojnoj službi, a od prvog položaja potpuručnika napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije, što je postao 2018. godine, piše na sajtu Vojske Srbije.

Službu je započeo kao komandir voda u četi vojne policije, a potom i kao komandir voda u padobransko-izviđačkoj četi, komandir odeljenja u četi vojne policije Bataljon za protivteroristička dejstava, komandir padobranske čete, komandant Bataljona za protivteroristička dejstava, nastavnik na Katedri operatike na Vojnoj akademiji, rukovodilac poslediplomskih studija i usavršavanja u Školi nacionalne odbrane na Vojnoj akademiji, načelnik Škole nacionalne odbrane, načelnik Vojne akademije, pa sve do komadanta Specijalne brigade, posle čega je dobio dužnost komadanta 72. brigade za specijalne operacije.

