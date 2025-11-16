OVO JE MANTRA BOGOLJUBA KARIĆA: Njegov brak sa Milankom mnogima je inspiracija, a sad je otkrio kako porodicu drži na okupu i šta je TAJNA srećnog života!

Oni su primer mnogima kako treba živeti i čuvati najmilije!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka ugostila je Bogoljuba Karića, Milanku Karić, njihovog unuka Maksima, Dragica Radosavljević Cakanu, Nebojšu Negića, Danijelu Karić i Ivana Mileusnića.

Bogoljub , koji sa suprugom Milankom deli brak duži od nekoliko decenija, otkrio je šta smatra ključem njihovog dugog, stabilnog i srećnog zajedničkog života. Kako ističe, tajna nije u jednoj stvari, već u svakodnevnom trudu, međusobnom poštovanju i čuvanju porodičnih vrednosti koje su generacijama negovane u domu Karića.

- Da bi porodica na neki način sačuvala svoj mir i svoju lepotu, neophodno je da dobro razmisli o okruženju u kom živi i u kojem se načazi. Postoje ljudi koji su pozitivni, a i negativni. Svako jutro kada odem da se tuširam, dok se brijem, ja kažem sebi:''Bogoljube, nemoj nikom dozvoliti da ti ovaj dan uništi.'' Ključna stvar je održati, veru, duh i ljubav. To je neka moja mala molitva kad palimo kandilo svakog dana. Imamo naš mali molitvenik, pomolimo se porodično, pomolimo se za mrtve i žive, ali gledamo da se sačuvamo od negativnih energija koje su svuda oko nas. Veoma je važno znati živeti, to je veoma bitno. Srbija koristi preveliki broj tableta za smirenje, raspoloženje je u Bogu i Isisu, odlazak u crkvu. Ako nemate vremena za molitvu, idite da zapalite sveću - istakao je Bogoljub.

Na pitanje Sanje Marinković kako održava mladi duh, ali i izgled, Bogoljub je jasno odgovorio:

- Kako da se ne podmladim? Kako da se ne podmladim pored ruke njene, pored ruke. Ja kada legnem, njen dah mene mami. Ja je milujem po čelu i kosi, pazim da je ne probudim.

Autor: S.Z.