ONA JE LEPŠA I OD MAŠTE: Suprug Dragice Radosavljević Cakane priznao da je ona njegova idelna polovina, pa javno iskazao zahvalnost jer je deo njegovog života!

Foto: TV Pink Printscreen

Izjavio joj ljubav!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka ugostila je Bogoljuba Karića, Milanku Karić, njihovog unuka Maksima, Dragica Radosavljević Cakanu, Nebojšu Negića, Danijelu Karić i Ivana Mileusnića.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana uživa u vešedecenijskoj ljubavi sa Nebojšom Negićem, a on je iskoristio priliku da Sanji Marinković otkrije koliko ceni i poštuje svoju lepšu polovinu, ističući da je ona sve o čemu je sanjao.

Krivo mi je jer ranije nije došla u moj život. Zahvalan sam jer je imam, dvadeset pet godina smo nas dvoje zajedno. Imam osećaj da je u Cakani sve ono što sam ja ikada poželo. Ona je lepša i od mašte, ona je sve što sam ja zamišljao u jednog osobi, sve ono što mi treba - istakao je Cakanin suprug.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Dragica Radosavljevic Cakana

#Magazin In

#Nebojša Negić

