Izjavio joj ljubav!
U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka ugostila je Bogoljuba Karića, Milanku Karić, njihovog unuka Maksima, Dragica Radosavljević Cakanu, Nebojšu Negića, Danijelu Karić i Ivana Mileusnića.
Pevačica Dragica Radosavljević Cakana uživa u vešedecenijskoj ljubavi sa Nebojšom Negićem, a on je iskoristio priliku da Sanji Marinković otkrije koliko ceni i poštuje svoju lepšu polovinu, ističući da je ona sve o čemu je sanjao.
Krivo mi je jer ranije nije došla u moj život. Zahvalan sam jer je imam, dvadeset pet godina smo nas dvoje zajedno. Imam osećaj da je u Cakani sve ono što sam ja ikada poželo. Ona je lepša i od mašte, ona je sve što sam ja zamišljao u jednog osobi, sve ono što mi treba - istakao je Cakanin suprug.
Autor: S.Z.