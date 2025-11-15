IZA SVAKOG USPEŠNOG MUŠKARCA, STOJI JOŠ USPEŠNIJA ŽENA: Ivan Mileusnić emotivnim rečima dirnuo svoju suprugu Danijelu Karić!

Ljubav je u vazduhu!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka ugostila je Bogoljuba Karića, Milanku Karić, njihovog unuka Maksima, Dragica Radosavljević Cakanu, Nebojšu Negića, Danijelu Karić i Ivana Mileusnića.

Koreograf Ivan Mileusnić i Danijela Karić važe za jedan od najskladnijih parova na našoj javnoj sceni, a on je iskoristio priliku i emisiji ''Magazin In'' da joj izskaže zahvalnost na divnim godinama provedenim pored nje.

- Danijela je osoba koje je došla u moj život u veoma važnom trenutku, to moram da navglasim. Istina je da iza svakog uspešnog muškarca stoji još uspešnija žena. Ja želim da se zahvalim Danijeli. Nesebičnost koju je ona pokazala i to što se ne takmičimo, dovela našu ljubav kao znak sreće i nagrade.

Autor: S.Z.