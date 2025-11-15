IMAO SAM PETNAEST GODINA! Bogoljub Karić otkrio da je ljubav sa Milankom planula na PRVI POGLED: NAPISAO SAM JOJ PESMU...

Otkrio sve detalje njihove ljubavi!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka ugostila je Bogoljuba Karića, Milanku Karić, njihovog unuka Maksima, Dragica Radosavljević Cakanu, Nebojšu Negića, Danijelu Karić i Ivana Mileusnića.

Bogoljub Karić priznao je da je ljubav sa njegovom suprugom Milankom Karić planula na prvi pogled, te da je od samog starta znao da je ona žena za sva vremena.

- Kad sam video Milanku, ja sam napisao njoj pesmu ''Milanka, ljubavi moja''. Kad sam je video prvi put, znao sam da će ona biti moja žena. Imao sam tada petnaest godina. Sramota mi je da se hvalim, imao sam neke devojčice pre nje, ali sam se njoj predao i to je činjenica. Ljubav je veoma lepa, to je mnogo lepo.

Autor: S.Z.