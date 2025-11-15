DANAS JE NEDOSTAJANJE JOŠ JAČE... Milica Mitrović se oglasila na godišnjicu smrti Željkove majke, bol ne prolazi (FOTO)

U domu porodice Mitrović danas je nedostajanje najjače.

Prošla je tačno godina otkako je preminula majka čelnika TV Pink Željka Mitrovića, Milenija Mitrović, voljena baka Milka. Ona je bila žena koju je vlasnik Pink televizije neizmerno voleo i o kojoj je govorio sa posebnom toplinom.

Njena smrt ostavila je nenadoknadivu prazninu, a godišnjica njenog odlaska probudila je niz emocija u porodici Mitrović.

Na godišnjicu smrti voljene svekrve sada se oglasila Milica Mitrović, ne skrivajući da tuga u njihovim srcima ne jenjava.

- Danas je nedostajanje još jače… Prošla je godina, ali toplina, dobrota i trag ljubavi koje je ostavila i dalje žive u nama. Zauvek. Volimo te… - napisala je Milica u opisu objave na Instagramu.

U domu Mitrovića ovo je dan tišine, sećanja i duboke ljubavi koja ne prestaje.

Autor: Pink.rs