PRIJAVILA JE POKUŠAJ UBISTVA! Katarina Živković otkrila šta se dešavalo u stanu u kojem je živela s Milicom Todorović: Pozvonila je policija...

Milica Todorović i Katarina Živković svojevremeno su živele zajedno.
Rat između dve bivše drugarice Katarine Živković i Kije Kockar ne stišava se već 10 dana. Prljav veš o njihovim partnerima iznose i jedna i druga, a kako nam se čini kraj ovoj drami se ne nazire. Kaća je poznata kao pevačica koja ima lep odnos sa svojim kolegama, a davnih dana cimerka joj je bila Milica Todorović.
Gostujući u emisiji "Amidži šou" Kaća i Milica prisetile su se anegdote kada ih je komšinica prijavila za pokušaj ubistva.
Kako su više puta do sada pričale, to je bilo u periodu kada su se takmičile u „Zvezdama Granda“, a i danas su u odličnim odnosima. Njih dve su jednom prilikom zajedno gostovale u emisiji i ispričale i anegdotu vezanu za njihov zajednički život. Naime, njima je jednog dana policija pozvonila na vrata jer ih je komšinica prijavila za pokušaj ubistva.
- Ribale smo terasu onom kiselinom, a to je padalo kod komšinice. Kaća riba sa rukavicama, i zvoni nam policija na vrata i kaže da je komšinica prijavila pokušaj ubistva - ispričala je Milica svojevremeno u emisiji „AmiG Show“.
Autor: M.K.