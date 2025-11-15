AKTUELNO

NIJE MOGAO DA VERUJE: Eldar iz Sarajeva razočarao Jelenu, a izbor mentora ga je oduševio (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Usledio je nastup Eldara Katana iz Sarajeva koji ima 30 godina. On se predstavio pesmom Halida Bešlica "Romanija", a prvi glas mu je dao Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga on je zapevao pesmu Mileta Kitića "Samo sam jednom varao". Zorica je dala glas takmičaru, kao podrška ali se povukla glas.

Njegov nastup pogledajte u nastavku

Usledili su komentari žirija. 

- Ja sam htela da mu dam podršku, ali nisam htela da mu pravim probleme - rekla je Zorica.

- Ja prepustila i drugima da ne bude da sam samo ja, ali eto - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo nije moj fazon, ja ne volim farmerke i patike, a sa druge strane ti mene nikada ne bi izabrao jer ti i ja smo dva univerzuma - rekla je Jelena.

- Više ti leži stil Mileta Kitića, taj žanr ti je bliži - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se to sviđa, da to bude tako i džukački onako jako - rekao je Desingerica.

- NIje to džukački - rekao je Bosanca.

- To je meni pravo muško, da je kafanski do ja*a, meni se to sviđa, a ovde ima neka mafija koja se napravila - rekao je Desingerica.

- Ja ne pripadam mafiji to ti negde drugde - rekao je Bosanac.

- Ja sam umetnik, izražavam se umetnički i metaforički, ja se ne izražavam kako neki. - rekao je Despić.

Autor: N.B.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

