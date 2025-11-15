AKTUELNO

Domaći

MILAN STANKOVIĆ POKAZAO KAKO IZGLEDA OBROK MONAHA: Priprema se na vodi i ne sadrži mesnate proizvode

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/katarina cvijanović, instagram printscreen ||

Milan Stanković jednom prilikom pokazao je kako izgleda obrok inspirisan monaškom kuhinjom.

Pevač je pripremao humus na vodi, a zdrav i ukusan namaz od slanutka priprema se bez ulja. Stanković tvrdi da je savršen za svakoga ko želi da uživa u jednostavnim, ali hranljivim obrocima.

Foto: Instagram.com/milanstankovic

Recept za humus 

Za pripremu ovog humusa potrebno je 200 grama kuvanih leblebija, 4 kašike tahinija, kašičica soli, pola kašičice bibera, sok od dva manja limuna, kašika suvog vlašca, kašika belog luka u prahu i začinska paprika.Sve sastojke stavite u blender i dobro ih sjedinite. Ako je masa previše gusta, dodajte vodu iz konzerve leblebija. Mešajte nekoliko minuta dok ne dobijete glatku teksturu.

Foto: Pixabay.com

- Postoji mnogo jela koja se mogu pripremiti bez ijedne kapi ulja, a među njima je i popularni humus. Morate samo pustiti mašti na volju - izjavio je Stanković, ističući da je ovaj recept savršen za sve koji žele da uživaju u zdravim obrocima.

Gotov humus prenesite u posudu za posluživanje, a ostatak čuvajte u tegli u frižideru. Pre posluživanja, pospite ga začinskom paprikom za dodatni ukus i dekoraciju. Ovaj namaz možete kombinovati sa povrćem, hlebom ili koristiti kao dodatak glavnim jelima.

Autor: M.K.

#Milan Stanković

#Monah

#Priprema

#obrok

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

SOFRONIJEVIĆ NA JEDNOJ RUCI NA DASCI U VODI, A NA RAMENU DRŽI BICIKL: Evo kako Aca izgleda bez majice, doveo telo do savršenstva (FOTO)

Domaći

OVDE JE MILAN STANKOVIĆ PRONAŠAO MIR: Daleko od buke i gradske gužve, napustio elitno naselje u kom ima stan (FOTO)

Domaći

Konačno otkriveno od čega živi Milan Stanković! Pevač se povukao sa scene i posvetio veri, a evo kako zarađuje!

Domaći

Milan Stanković se oglasio na današnji praznik: Izašao iz ilegale, pa poslao moćnu poruku (FOTO)

Domaći

ZA JEDNU NOĆ DAJE PRAVO BOGATSTVO Milan Stanković uživao u suvom luksuzu: Iznajmio VILU sa privatnim bazenom, a evo kako se ponašao

Domaći

OTKRIO TAJNU MONAHA! Milan Stanković progovorio o boravku u manastiru! Evo koje posne jelo ćete jeste do VASKRSA!