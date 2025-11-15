AKTUELNO

OVO MORA DA PROMENI: Armin iz Srebrenika oduševio Bosanca nastupom, ali izborom mentora šokirao sve (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Usledio je nastup Armina Hogića iz Srebrenika ima 26 godina, a on se predstavio pesmom "Med i slatko grožđe" od Nikole Rokvića.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga on je zapevao pesmu "Leže mjesec" od Harisa Džinovića, a glasove je dobio od Jelene Karleuše, Viki Miljković, Bosanca i Desingerice.

U nastavku pogledajte kako je izgledao njegov nastup.

Usledili su komentari žirija. 

- Njegov pevanje nije za pet glasova - rekla je Zorica.

- Ja ne mogu da verujem da si se ti smejao kada si pevao "Umrem li", to nema nigde - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni si bio dobar, ali vidi se da si pevao i radio, ali ne zakazuj nastupe za drugi krug - rekla je Viki.

- Moraš da gledaš žiri, gledaj ljude u oči ali ostalo je okej - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da izaberem Jelenu Karleušu - rekoa je Armin.

Autor: N.B.

