POKRENUĆEMO ZAKONOM PROPISANE SUDSKE POSTUPKE! U jeku drame Kaće i Kije, Sloba zabranio bivšoj ženi da ga spominje: Oglasio se pevačev advokat

Sloba se danas oglasio preko svog advokata Nikole Premovića, a u njegovom oglašavanju on se ograđuje od svih navoda i priča njegove bivše žene u koje ga upliće.

Rat bivših drugarica i prepucavanje u medijima između Katarine Živković i Kije Kockar ne prestaje. I jedna i druga iznose sav prljav veš koje znaju jedna o drugoj, a sve više i više u njihovoj raspravi upliću se i treća lica.

Naravno, Kija Kockar u svim izjavama o aktuelnoj priči nije mogla, a da ne spomene svog bivšeg supruga Slobu Radanovića. Opšte je poznato da bivša žena pevača gotovo u svakoj njenoj izjavi spominje svog bivšeg supruga, međutim, u ovoj drami niko nije očekivao da će se naći i njegovo ime.

Nakon što je Katarina rekla da je Kija u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije, Kija se oglasila na društvenoj mreži Instagram gde je demantovala izjavu da je bila ljubavnica, a kako je rekla to čak i njen bivši suprug Slobodan Radanović može da potvrdi i ako joj želi sve najgore.

Zabrana spominjanja Slobodana Radanovića

- Slobodan Radanović se apsolutno ograđuje od svih navoda Kije Kockar. Slobodan Radanović neće potvrditi apsolutno ništa iz izjava Kije Kockar. Slobodan Radanović ne želi zlo nikome na ovom svetu, pa ni Kiji Kockar. Ovim putem, kao advokat Slobodana Radanovića, apelujem na Kiju Kockar da ubuduće javno ne spominje Slobodana Radanovića, u suprotnom pokrenućemo zakonom propisane sudske postupke - navodi advokat Nikola Premović.

Autor: M.K.