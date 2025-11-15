Tea Tairović stigla u Skoplje! Sve je spremno za večerašnji spektakl u hali Boris Trajkovski: Srpsku zvezdu uslikali smo na generalnoj probu (FOTO+VIDEO)

Jedna od naših najvećih muzičkih zvezda mlađe generacije, Tea Tairović spremna je za večerašnji koncert u Skoplju, koji je rasprodat do poslednjeg mesta.

Pevačica je današnji dan posvetila pripremama i sređivanju, a popodne je provela u sportskoj hali "Boris Trajkovski" na tonskoj probi. S obzirom na to da je pevačica veliki perfekcionista, pazila je na svaki ton i takt kako bi za spektakl zvučala maestralno.

S obzirom na to da je Tairovićeva i prošle godine napunila pomenutu dvoranu, veliki broj njenih fanova upravo su stanovnici Makedonije. Neki od njih su čuli Tein glas tokom tonske probe, pa su se okupili isred ne bi li je videli i uslikali.

Podsetimo, balkanska Bionse, kako je mnogi nazivaju, nedavno je bila gošća regionalne zvezde Kaliopi, koja ju je tokom upoznavanja ugostila u svom gradu kao prava domaćica.

Autor: M.K.