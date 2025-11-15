AKTUELNO

Domaći

Kija odgovorila Slobi nakon što joj je preko advokata zapretio tužbom

Izvor: pink.rs/kurir.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, TV Pink Printscreen ||

Kija Kockar i Katarina Živković već danima razmenjuju oštre poruke preko društvenih mreža, a rasprava je kulminirala kada je Kija u sukob umešala i svog bivšeg supruga, Slobu Radanovića.

Nakon što se oglasio Slobin advokat i uputio joj pretnju tužbom, Kija je odlučila da uzvrati na svoj način.

pročitajte još

ŠOK! KAĆA ŽIVKOVIĆ OBJAVILA SLIKU NA KOJOJ JE OŽENJENI ŽANDARM: Tvrdi da mu je Kija ljubavnica i da joj je bivša drugarica ranije sve priznala o njiho

Na svom profilu podelila je snimak star šest godina, iz jedne emisije u kojoj je Sloba odgovarao na pitanja novinara o svom emotivnom životu. Kija je objavila upravo onaj deo u kojem ispitivač direktno aludira na to da Sloba ne govori istinu.

- Nauči prava - napisala je ona uz emotikone koji se smeju.

- Gospodine Radanoviću, jako ste teški za ispitivanje… Znamo da ne govorite istinu - čulo se u isečku koji je Kija podelila.

Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs

Podsetimo, danas se za medije oglasio Radanovićev advokat.

- Slobodan Radanović se apsolutno ograđuje od svih navoda Kije Kockar. Slobodan Radanović neće potvrditi apsolutno ništa iz izjava Kije Kockar. Slobodan Radanović ne želi zlo nikome na ovom svetu, pa ni Kiji Kockar. Ovim putem, kao advokat Slobodana Radanovića, apelujem na Kiju Kockar da ubuduće javno ne spominje Slobodana Radanovića, u suprotnom pokrenućemo zakonom propisane sudske postupke - navodi advokat Nikola Premović.

pročitajte još

ONE SU SE DRUŽILE... Oglasila se Nadica Zeljković u jeku medijskog rata koji vode Kija i Kaća Živković: Majka Kockareve dala svoj sud

Autor: D. T.

#Katarina Živković

#Kija Kockar

#Sloba Radanović

POVEZANE VESTI

Domaći

Nećemo mangulice, tražimo dobre ribe: Ivana Šopić potkačila Kiju Kockar u jeku skandala sa Katarinom Živković, stala na stranu pevačice (FOTO)

Domaći

'SLOBI SAM MILION PUTA POMOGLA, A DA TO NIKAD NIJE SAZNAO' Kija pobesnela zbog uvreda, dugo je ćutala! Ove njene reči su se dugo prepričavale!

Domaći

KIJA OBJAVILA BLOK LISTU: Oglasila se u jeku skandala sa Kaćom Živković, na spisku bila samo OVA TRI IMENA, a onda dodala i bivšu drugaricu (FOTO)

Domaći

ŠOK! KAĆA ŽIVKOVIĆ OBJAVILA SLIKU NA KOJOJ JE OŽENJENI ŽANDARM: Tvrdi da mu je Kija ljubavnica i da joj je bivša drugarica ranije sve priznala o njiho

Domaći

KIJA KOCKAR PRODALA SLOBINE STVARI! Posle razvoda njegovi lični predmeti ostali kod nje, na jednoj čak i piše njegovo prezime: Ovo je moje vlasništvo!

Domaći

KIJA REŠILA DA PROGOVORI! Nakon prekida pristeljstva sa Katarinom Živković otkrila sve o NJENOM PARTNERU, pa priznala zbog čega više nisu u dobrim odn