Kija odgovorila Slobi nakon što joj je preko advokata zapretio tužbom

Kija Kockar i Katarina Živković već danima razmenjuju oštre poruke preko društvenih mreža, a rasprava je kulminirala kada je Kija u sukob umešala i svog bivšeg supruga, Slobu Radanovića.

Nakon što se oglasio Slobin advokat i uputio joj pretnju tužbom, Kija je odlučila da uzvrati na svoj način.

Na svom profilu podelila je snimak star šest godina, iz jedne emisije u kojoj je Sloba odgovarao na pitanja novinara o svom emotivnom životu. Kija je objavila upravo onaj deo u kojem ispitivač direktno aludira na to da Sloba ne govori istinu.

- Nauči prava - napisala je ona uz emotikone koji se smeju.

- Gospodine Radanoviću, jako ste teški za ispitivanje… Znamo da ne govorite istinu - čulo se u isečku koji je Kija podelila.

Podsetimo, danas se za medije oglasio Radanovićev advokat.

- Slobodan Radanović se apsolutno ograđuje od svih navoda Kije Kockar. Slobodan Radanović neće potvrditi apsolutno ništa iz izjava Kije Kockar. Slobodan Radanović ne želi zlo nikome na ovom svetu, pa ni Kiji Kockar. Ovim putem, kao advokat Slobodana Radanovića, apelujem na Kiju Kockar da ubuduće javno ne spominje Slobodana Radanovića, u suprotnom pokrenućemo zakonom propisane sudske postupke - navodi advokat Nikola Premović.

Autor: D. T.