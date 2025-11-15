Ima ljubavnicu 15 godina, kupio je stan u Beogradu na njeno ime... Naš pevač vodio dvostruki život, a sada se oglasila njegova bivša žena

Samira Lončarević, bivša supruga pevača Dženana Lončarevića, ponovo je privukla pažnju pratilaca objavama o tome kako izgleda njen život nakon razvoda.

Ovoga puta podelila je fotografiju u društvu bliske prijateljice.

U nežno roze krznenom prsluku, udobnim papučama i kratkoj crnoj haljini, Samira je zračila opuštenošću, a širok osmeh odavao je da istinski uživa. Ispred njih je bio bogato postavljen sto, što je mnoge navelo da zaključe da su dame uživale u ležernom slavlju ili toplom ženskom druženju uz hranu, razgovor i smeh.

Samira je za medije izjavila i da strahuje da će ostati na ulici nakon ovog razvoda jer je pevač svu imovinu prepisao na druge:

- Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - ističe Dženanova zakonita supruga sa kojom ima dva sina. Ona, kaže, ne brine za sebe, ali brine za decu.

- Ja inače nikada ne bih sebi dozvolila da razgovaram sa novinarima da nemam ovaj problem i da sad nemam kud. Kuća u kojoj boravimo vodi se pola na njega, pola na njegovog brata, i faktički, za 25 godina braka, meni pripada četvrtina kuće jer je sve ostalo što je stekao stavio na tuđim imenima. Meni nije ostalo ništa drugo nego da se borim da obezbedim svoju decu koja na njihovom imenu nemaju ništa - kazala je.

- Ja za sebe imam, imam platu i ja bih se snalazila ali želim njih da obezbedim danas sutra nešto da se desi šta bi oni? - On ima dobar odnos sa decom. Deca ga mnogo vole. Dođe jednom u 15 dana i tada ih vidi. Kada dođe u Prijepolje boravi u istoj kući u kojoj sam i ja, ali ne komuniciramo. Naš odnos je narušen. Naši advokati se čuju, mi ne razgovaramo od leta prošle godine. U februaru mi je stigla tužba za razvod - pričala je Samira Lončarević.

- Nisam mogla da verujem da 15 godina ima ljubavnicu. Nisam verovala zato što sam stvarno volela tog čoveka i nije mi išlo u glavu da je to tako - rekla je tada Samira.

- Čula sam da je Dženan dobio dete sa tom ženom sa kojom živi, ali videla nisam. Dakle, to jeste došlo do mene, ali ne mogu da tvrdim da je sigurno tačno - rekla je ona.

Autor: pinkrs