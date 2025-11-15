Posvađali smo se jako: Relja Popović obrisao duet sa Natašom Bekvalac, nije joj došao ni na promociju albuma

Početkom decembra meseca 2024. godine Relja Popović objavio je duetsku pesmu "Nemir" sa Natašom Bekvalac koju je pratio provokativan spot. Pesma se ubrzo našla u vrhu popularne trending liste i sve je ukazivalo na to da će ovo biti još jedna uspešna kolaboracija. Međutim, početkom leta spot je obrisan sa Jutjub platforme bez ikakvog objašnjenja.

To je samo pokrenulo estradna nagađanja da je odnos između Relje i Nataše narušen. a njih dvoje trudili su se da demantuju ove navode, te je sve ostalo na nivou trača.

Sa druge strane, ta nagađanja dodatno je podgrejala činjenica da se Relja nije pojavio na Natašinoj promociji koju je pevačica održala početkom oktobra meseca. Ona je tada njegov izostanak pravdala rečima da se reper nalazi u Španiji zbog čega je bio sprečen da dođe.

Sada su i korisnici društvenih mreža primetili da nešto ne štima u tom odnosu, pa traže "krivca" za skidanje pesme sa Jutjuba.

- Ljudi, Relja Popović je stvarno obrisao spot za pesmu sa Natašom Bekvalac...Strašno. Mogu da se kladim da je Nataša bolji čovek i od njega i od Seke zajedno - pisalo je u jednoj objavi na X platformi.

Ljudi, Relja Popovic stvarno obrisao spot za pesmu sa Natasom Bekvalac… Sta je razlog zivo me zanima… Strasno. Mogu da se kladim da je Natasa bolji covek i od njega i od Seke zajedno. — da me volis udaro bi glavom (@djapeckoo) 15. новембар 2025.

Potvrdu narušenih odnosa nedavno smo dobili i od Nataše koja je u jednom intervjuu otkrila da sa Reljom nije razgovarala nakon brisanja pesme sa Jutjuba.

- Nikada ga nisam pitala zašto je taj spot skinut zato što sam prvo bila ljuta na njega, a onda kad smo krenuli ponovo u zajednički rad, shvatila sam da ne mogu da funkcionišem u atmosferi gde nisam dobra sa nekim, koga zapravo i poštujem i volim. Inače se ne svađam sa ljudima, ali on me je tako istrigerovao, da sam bukvalno doživela eksploziju unutar sebe i eksplodirala sam. Jako retko mi se to dešava. Rekla sam mu to i onda smo se posvađali, jako - priznala je tada Nataša Bekvalac.

Autor: D. T.