Mirza Selimović uoči koncerta u Sava Centru progovorio o venčanju! Pevač ushićen kao nikad pre, pomenuo i Halida Bešlića

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Popularni pevač Mirza Selimović večeras održava svoj solistički koncert u Sava Centru.

Tim povodom on je uoči izlaska na veliku scenu porazgovarao sa pripadnicima sedme sile, a jedno od prvih pitanja bilo je o venčanju.

- Samo se čekao to pitanje. Nikad nije kasno za neka dobra veselja - rekao je Mirza pa otkrio svoju definiciju ljubavi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Rad na potencijalima voljene osobe je definicija ljubavi - kaže pa priznaje da od života ne traži puno.

- Ne tražim od života puna da se ne bih puno razočarao - govori i seća se pokojnog Halida.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Kultura je najvažnija, videli smo to kod Halida Bešlića, kad neko takav ode ljudi to osećaju kao da je otišao neko njihov.

Autor: D. T.

#Mirza Selimović

#Sava Centar

#koncert

