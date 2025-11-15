VIKI MILJKOVIĆ ZAPALILA ATMOSFERU U DIMITROVGRADU: Veče za pamćenje na Caribrodskoj šušenici!

Pod vedrim nebom nad Dimitrovgradom, pred više hiljada ljudi koji su ispunili gradski stadion do poslednjeg mesta, Viki Miljković sinoć je održala nastup koji će se dugo prepričavati.

Manifestacija Caribrodska šušenica dobila je svoju najemotivniju muzičku tačku, jer je Viki — koja nosi jug u glasu i duši — pred publikom pevala kao da se obraća najbližima.

Uz nju je na bini bio i suprug, producent i umetnik Dragan Tašković Taške, koji je svojom energijom i prepoznatljivim zvukom podržao svaki takt, przateći je pogledom koji govori više od reči. Njih dvoje, i privatno i profesionalno nerazdvojni, doneli su na scenu toplinu doma i timski duh koji publika oseća i voli.

Već sa prvim taktovima pesme Mahinalno masa je krenula da peva u glas. Nizali su se hitovi: Crno na belo, Da li si dobro spavao, Godine, a posebno je emotivna bila najava kojom je na scenu izvela svog muzičkog štićenika Nermina Handžića, koji je razgalio publiku svojim izvođenjem legendarnih hitova u iščekivanju svoje prve pesme. Viki je sa Nerminom izvela i duetske pesme a publika je pevala sa njima kao jedan glas.

„Kada pevam na jugu, kao da mi srce brže zakuca. Vaša toplina je moj vetar u leđa i uvek me podseti ko sam i odakle dolazim“, rekla je Viki tokom nastupa, vidno ganuta podrškom. „Hvala vam što ste večeras napravili atmosferu koju neću zaboraviti.“

Koncert je bio spoj tradicije i modernog zvuka, energije juga i šarma koji Viki, Nermin i Taške donose gde god da se pojave. U ritmu njihove muzike Dimitrovgrad je sinoć disao punim plućima.

Veče na Caribrodskoj šušenici završilo se uz ovacije i razdragane osmehe, a Viki je još jednom dokazala da na koncertu pod zvezdama — posebno na svom jugu — peva najlepše.

Autor: pink.rs