AKTUELNO

Domaći

NOĆAS GORI SKOPLJE! Svi đuskaju i pevaju uglas s Teom Tairović, sportska hala “Boris Trajkovski” na nogama! (FOTO+VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Tea Tairović započela je večerašnji koncert u sportskoj hali “Boris Trajkovski” u Skoplju, srcu Severne Makedonije, pesmom “Bakšiš” kojom je odmah digla publiku na noge.

Srpska Šakira oduševila je sve kada je na scenu istupila u svom prepoznatljivom stilu, haljini koja je istakla njenu vitku figuru, pa je tako odmah počela sa dobrom pesmom i plesom.

Foto: Pink.rs

Pored nje, na binu su istupili i plesači koji su odmah, uz Teu, usijali atmosferu, a ona je nakon izvedbe ove numere poželela dobro veče svim prisutnima u sportskoj hali “Boris Trajkovski”.

-    Dobro veče Skoplje! Videla sam lutkicu, veliko mi je zadovoljstvo što sam treću godinu zaredom u vašem gradu, nadam se da smo spremni za najbolju žurku na Balkanu.

Video: Pink.rs

Podsetimo, Tea je nedavno najavila nastavak studijskog albuma “Aska”, koji će nositi naziv “Aska 2”, a nema sumnje da će se i ovaj novi, kao i prethodni, naći u samom vrhu Jutjub trending liste.

Autor: pink.rs

#Tea Tairović

POVEZANE VESTI

Domaći

Euforija u Skoplju! Tea Tairović održala konferenciju povodom koncerta, a onda su je iznenadili oni! Pevačka zvezda se rasplakala (FOTO+VIDEO)

Domaći

Tea Tairović stigla u Skoplje! Sve je spremno za večerašnji spektakl u hali Boris Trajkovski: Srpsku zvezdu uslikali smo na generalnoj probu (FOTO+VID

Domaći

SADA SAM NEŠTO DRUGO SMISLILA: Tea Tariović progovorila o novom albumu, otkrila da ima mnogo ideja za karijeru, pa otkrila ko je ljubomorniji u braku

Domaći

Spektakl za prepričavanje! Saša Matić oduševio Makedonce: Arena Boris Trajkovski KRCATA, publika pohrlila i iz susednih zemalja! (VIDEO)

Domaći

GORI ZAGREBAČKA ARENA! 15.000 ljudi peva uglas sa Teom Tairović! (FOTO+VIDEO)

Domaći

NOĆAS JE GOREO BALKAN: Tea Tairović spektakularnim koncertom otvorila 35. Roštiljijadu u Leskovcu (FOTO)