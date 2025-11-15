NOĆAS GORI SKOPLJE! Svi đuskaju i pevaju uglas s Teom Tairović, sportska hala “Boris Trajkovski” na nogama! (FOTO+VIDEO)

Tea Tairović započela je večerašnji koncert u sportskoj hali “Boris Trajkovski” u Skoplju, srcu Severne Makedonije, pesmom “Bakšiš” kojom je odmah digla publiku na noge.

Srpska Šakira oduševila je sve kada je na scenu istupila u svom prepoznatljivom stilu, haljini koja je istakla njenu vitku figuru, pa je tako odmah počela sa dobrom pesmom i plesom.

Pored nje, na binu su istupili i plesači koji su odmah, uz Teu, usijali atmosferu, a ona je nakon izvedbe ove numere poželela dobro veče svim prisutnima u sportskoj hali “Boris Trajkovski”.

- Dobro veče Skoplje! Videla sam lutkicu, veliko mi je zadovoljstvo što sam treću godinu zaredom u vašem gradu, nadam se da smo spremni za najbolju žurku na Balkanu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Podsetimo, Tea je nedavno najavila nastavak studijskog albuma “Aska”, koji će nositi naziv “Aska 2”, a nema sumnje da će se i ovaj novi, kao i prethodni, naći u samom vrhu Jutjub trending liste.

Autor: pink.rs