Stranci nemaju pojma čime se bavim! Sanja Marinković ispričala kako joj se udvaraju muškarci: Kada me prvi put vide...

Voditeljka čuvene Pinkove emisije "Magazin In" Sanja Marinković pojavila se večeras u Sava Centru na koncertu Mirze Selimovića.

Ona je razgovarala sa novinarima, te otvoreno priznala sve o udvaranju drugih muškaraca. Za početak smo je pitali kada će se pojaviti sa svojom drugom polovinom.

- Ne znam da li bi neka ravnopravna polovina, uopšte došla da gleda i sluša Mirzu, on mi je baš za nas žene - rekla je pa se odmah nadovezala.

- Zvala bih Mirzu da meni i tom mladiću peva u kafani dok smo sami - priznaje Sanja pa burno reaguje na opasku da nam je žao što je sama.

- Nisam sigurna da je to za žaljenje, ima udvarača, ima svega, ali niko nešto nije po mojoj meri - kaže, pa otkriva kako joj se udvaraju muškarci.

- Uglavnom kada izađem pa me prvi put video, kažu "jao konačno da imam šansu da te upoznam", pa se desi kod drugarice u nekom novom društvu, pa mnogo putujem, a stranci nemaju pojma čime se bavim, pa to bude mnogo zanimljivo, ja mislim da će na kraju to da bude neki stranac - sigurna je Sanja.

Autor: pink.rs