Kakva ispala! Naš folker slučajno okačio svoju eksplicitnu fotku na stori: Propao u zemlju od blama, evo kako se pravda

Rade Kosmajac pritisnuo je pogrešno dugme na telefonu i umesto da pošalje eksplicitnu fotografiju u privatnoj poruci on ju je objavio na Whatsapp story da je svi njegovi prijatelji vide.

Pevač se sad oglasio za Kurir i objasnio situaciju u kojoj se našao:

- Jaooo, ja sam odlepio. Ne mogu da verujem. Izvinjavam se što vam odmah nisam odgovorio na poruku, sad sam se probudio imao sam svirku sinoć- započeo je pevač.

- Hteo sam tu fotografiju da pošaljem ženi, ne znam kako se desilo. Ja sam stisnuo dugme i to je otišlo. Nisam ni primetio. Drugar me je pozvao i rekao mi da brzo obrišem stori, a baterija mi je bila na dva posto i dok sam ušao u kola telefon se ugasio. Dok sam stavio na punjač to je već prošlo nekoliko minuta. Telefon nikako da se upali. Ja sam samo jednom u životu stavljao fotografije na taj Whatsapp i ne znam kako mi se to uopšte dogodilo- objasnio je pevač za Kurir.

