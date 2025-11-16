AKTUELNO

Skandalozno! Šemsu Suljaković "sahranili" živu, hitno se oglasila potresnom objavom

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica narodne muzike Šemsa Suljaković aktivna je na Fejsbuku, gde se druži sa pratiocima, a sada im se obratila zbog neprijatnosti koju je doživela.

Naime, pojedini mediji objavili su da je Šemsa preminula, što je ona demantovala i priznala da ju je lažna vesti prilično uznemirila.

Njeno obraćanje prenosimo u celosti:

- Danas sam se ponovo našla u veoma neprijatnoj i bolnoj situaciji: pojedini mediji objavili su potpuno lažnu vest da sam preminula, samo radi klikova i jeftine senzacije. Nakon 54 godine karijere, tokom kojih sam svoj život posvetila muzici i svojoj publici, teško je gledati kako se moje ime koristi na tako neodgovoran i bezosećajan način.

Foto: Printscreen YouTube/Semsa Suljakovic

Kroz sve ove decenije na sceni prošla sam mnogo lepih i teških trenutaka, ali malo šta može čoveka pogoditi kao vest o “vlastitoj smrti” – pogotovo kada vidim koliko je ljudi to iskreno potreslo. Danas sam primila ogroman broj poziva i poruka. Moja porodica, prijatelji, kolege i publika bili su uplašeni i zbunjeni, mnogi i u suzama. To me najviše boli: da nečija izmišljotina izazove strah i bol kod ljudi koji me vole i prate celi život.

Želim jasno reći: dobro sam i živa sam. Hvala svima koji su pokazali brigu, ljubav i podršku. Vaše poruke su me duboko dirnule i podsetile koliko divnih ljudi imam uz sebe kroz sve ove godine.

Foto: Printscreen YouTube/Semsa Suljakovic

A onima koji šire ovakve neistine poručujem: molim vas, zaustavite se. Nisam samo naslov za privlačenje klikova. Ja sam majka, prijateljica i umjetnica koja je svoj put gradila pošteno, s puno rada i truda. Ovakve laži povređuju nevine ljude, i to se ne može opravdati ničim.

Hvala svima koji me nosite u svojim srcima. Vaša podrška mi znači više nego što mogu rečima opisati i daje mi snagu da nastavim dalje - napisala je ona u objavi.

Autor: D. T.

