NISAM VEROVALA DA ĆE MI IKADA ZNAČITI PODRŠKA KOLEGINICE: Katarina Živković posle sukoba sa Kijom dobija vetar u leđa sa svih strana: Svi oni znaju...

Pevačica Svetlana Ražnatović, javno je pružila podršku koleginici Katarini Živković u sukobu sa bivšom voditeljkom Kijom Kockar.

Naime, Ceca je lajkovala objavu u kojoj je Katarina isprozivala pobednicu rijalitija "Zadruga". Povodom ove podrške, Katarina joj se sada javno zahvalila.

- Mislila sam da mi nikad neće značiti ta neka podrška koleginica, ali mi stvarno znači sad, baš ih je mnogo, i Ceca, i zvezda "Granda", dosta mojih prijatelja... Svi oni znaju zašto ja reagujem ishitreno, postoji razlog! Uvek ću braniti svoje, i to životom! - istakla je Živkovićeva.

Podsetimo, Katarina Živković ponovo se oglasila nakon što ju je Kija Kockar demantovala i tvrdila da nije u emotivnoj vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije.

Katarina Živković je sada objavila fotografiju na kojoj pozira više muškaraca kojima je sakrila identitet, a kako kaže, jedan od njih je Kijin dečko.

- Zar je toliko dugo trebalo da odgovoriš na tako lako pitanje? Nisam ni očekivala da ćeš priznati javno, bitno je da si meni rekla odavno. Mislim da se on nalazi na ovoj slici - napisala je Katarina.

Naime, Kaća Živković je prethodno rekla da ne planira da se smiri i da će nastaviti da iznosi informacije o Kiji zbog toga što je ona objavila identitet njenog muža.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.

Autor: N.B.