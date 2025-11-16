AKTUELNO

Tea Tairović pala na kolena pred makedonskom publikom i zajecala, ogrnuli je zastavom, a onda je usledila veridba (FOTO+VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Balkanska muzička zvezda, Tea Tairović održala je prethodne noći spektakularni koncert u sportskoj hali “Boris Trajkovski” u Skoplju, srcu Severne Makedonije, a koncert je otvorila pesmom “Bakšiš” kojom je odmah digla publiku na noge.

Tea je u svom stilu ponovo pomerila granice muzičke scene, te je svojoj publici u Skoplju pružila noć za pamćenje, a pored nje, jedan mladi ljubavni par će celoga života pamtiti ovaj 15. novembar.

Foto: Pink.rs

Tokom Teinog izvođenja emotivne pesme “Ne zaboravi me”, mladić iz publike je, uz pomoć prijatelja, organizovao romantičnu prosidbu.

Foto: Pink.rs

Dok se na velikom ekranu i oko njih odvijala se čarolija, on je kleknuo pred svoju devojku, koja je briznula u suze od iznenađenja i sreće, a emotivan čin je pozdravljen je aplauzom svih prisutnih.

Video: Pink.rs

TEA SE OGRNULA MAKEDONSKOM ZASTAVOM!

Publika je muzičku zvezdu stalno pozdravljala ovacijama, a tokom izvođenja pesme "Makednosko devojče", publika je Tei bacila makedonsku zastavu kojom se ona ogrnula, što je oduševilo celu halu!

Foto: Pink.rs

PALA NA KOLENA I ZAJECALA DOK JE PEVALA TOŠETOVU PESMU!

Tairovićeva je publici priredila noć za pamćenje, a u jednom momentu zapevala je i pesmu legendranog pevača Tošeta Proeskog "Bože brani je od zla". Cela hala je skandirala Teino ime, a tokom izveđenja čuvene pesme, muzička zvezda je pala na kolena, a ni ona, ni publika nisu mogli da sakriju suze u čast legendarnom pevaču koju je tragično izgubio život 2007. godine.

Autor: N.B.

#Makedonija

#Tea Tairović

#Toše Proeski

#koncert

#muzička zvezda

#pevačica

#prosidba

