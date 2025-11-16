Tea Tairović pala na kolena pred makedonskom publikom i zajecala, ogrnuli je zastavom, a onda je usledila veridba (FOTO+VIDEO)

Balkanska muzička zvezda, Tea Tairović održala je prethodne noći spektakularni koncert u sportskoj hali “Boris Trajkovski” u Skoplju, srcu Severne Makedonije, a koncert je otvorila pesmom “Bakšiš” kojom je odmah digla publiku na noge.

Tea je u svom stilu ponovo pomerila granice muzičke scene, te je svojoj publici u Skoplju pružila noć za pamćenje, a pored nje, jedan mladi ljubavni par će celoga života pamtiti ovaj 15. novembar.

Tokom Teinog izvođenja emotivne pesme “Ne zaboravi me”, mladić iz publike je, uz pomoć prijatelja, organizovao romantičnu prosidbu.

Dok se na velikom ekranu i oko njih odvijala se čarolija, on je kleknuo pred svoju devojku, koja je briznula u suze od iznenađenja i sreće, a emotivan čin je pozdravljen je aplauzom svih prisutnih.

TEA SE OGRNULA MAKEDONSKOM ZASTAVOM! Publika je muzičku zvezdu stalno pozdravljala ovacijama, a tokom izvođenja pesme "Makednosko devojče", publika je Tei bacila makedonsku zastavu kojom se ona ogrnula, što je oduševilo celu halu!

PALA NA KOLENA I ZAJECALA DOK JE PEVALA TOŠETOVU PESMU! Tairovićeva je publici priredila noć za pamćenje, a u jednom momentu zapevala je i pesmu legendranog pevača Tošeta Proeskog "Bože brani je od zla". Cela hala je skandirala Teino ime, a tokom izveđenja čuvene pesme, muzička zvezda je pala na kolena, a ni ona, ni publika nisu mogli da sakriju suze u čast legendarnom pevaču koju je tragično izgubio život 2007. godine.

Autor: N.B.