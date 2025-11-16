AKTUELNO

Domaći

Lumpovala do zore: Ana Ivanović u kafani u Beogradu napravila haos, nakon jedne pesme zaigrala kao nikada

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com/anaivanovic ||

Ana Ivanović odlučila je da prethodne noći poseti jednu od kafana u srpskoj prestonici kako bi sa svojim prijateljima uživala u provodu, iću i piću.

Ovo je prvi put da su je mediji videli na nekom javnom mestu nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka.

Foto: Instagram.com/anaivanovic

Kako prenose domaći mediji ona je bila lepo raspoložena, a kada je pevač Stevan Anđelković započeo pesmu "Smehom strah pokrijem uvek" izjavio je da je to pesma za nesrećne i bivše ljubavi, a Ana je odmah ustala sa stolice i počela da peva i igra.

Ona je za izlazak u provod odabrala elegantnu teget haljinu, a kosu je vezala u punđu dok je na ušima nosila minđuše od belog zlata. Kao ni sa stajlingom tako i sa šminkom nije preterivala pa je bila minimalno našminkana.

Provod je kasno do kasno u noć, a Ana je bila vesela tokom čitave noći.

Autor: N.B.

