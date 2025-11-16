Lumpovala do zore: Ana Ivanović u kafani u Beogradu napravila haos, nakon jedne pesme zaigrala kao nikada

Ana Ivanović odlučila je da prethodne noći poseti jednu od kafana u srpskoj prestonici kako bi sa svojim prijateljima uživala u provodu, iću i piću.

Ovo je prvi put da su je mediji videli na nekom javnom mestu nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka.

Kako prenose domaći mediji ona je bila lepo raspoložena, a kada je pevač Stevan Anđelković započeo pesmu "Smehom strah pokrijem uvek" izjavio je da je to pesma za nesrećne i bivše ljubavi, a Ana je odmah ustala sa stolice i počela da peva i igra.

Ona je za izlazak u provod odabrala elegantnu teget haljinu, a kosu je vezala u punđu dok je na ušima nosila minđuše od belog zlata. Kao ni sa stajlingom tako i sa šminkom nije preterivala pa je bila minimalno našminkana.

Provod je kasno do kasno u noć, a Ana je bila vesela tokom čitave noći.

Autor: N.B.