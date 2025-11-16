Ovo je supruga Bobana Rajovića: Uživa sa pevačem u Americi, on otkrio detalje: Ovo još niko nije uradio kod nas (FOTO+VIDEO)

Pevač Boban Rajović već deset dana boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je na velikoj i izuzetno uspešnoj turneji koja je izazvala interesovanje naših ljudi preko okeana. Tokom svog boravka, popularni pevač je održao niz nastupa u nekoliko američkih gradova, ali je uspeo i da pronađe vreme za odmor i obilazak najpoznatijih lokacija.

Posebne utiske Rajović nosi iz Majamija, gde je iz lože pratio jedan od NBA mečeva u kojem je nastupio naš reprezentativac Bogdan Bogdanović. To je bilo pravo iznenađenje za njegovog sina Andriju, koji je i Bobanova desna ruka na ovom putovanju.

Muški deo porodice Rajović imao je i posebnu podršku — pevačevu suprugu Draganu, koja je poznata po tome da se retko pojavljuje u javnosti, pa su fotografije u čiji smo posed došli zaista pravi izuzetak!

UGOVOR U AMERICI I PROSIDBA?

Kako saznajemo, tokom jednog od nastupa u Americi, na nastupu pala je i jedna prosidba, a pored toga Boban je imao i ozbiljne poslovne razgovore koji bi mogli da otvore potpuno novo poglavlje njegove karijere. Naime, prema nezvaničnim informacijama, dogovoreni su prvi koraci ka potpisivanju važnog ugovora koji bi mogao da ga pozicionira i na američkom tržištu, a sve to treba da se realizuje na dan pravoslavne nove godine.

Rajović je za naš portal kratko prokomentarisao naša saznanja:

-Kod mene je uvek turbulentno i uvek ima nešto novo! (smeh) Tačno je da ću do kraja nedelje imati jako važnu informaciju, a mogu samo da nagovestim da je to nešto što, koliko znam, do sada kod nas niko nije uradio,” poručio je Boban, dodajući da zbog ozbiljnosti dogovora trenutno ne može da otkriva više detalja.

Po povratku iz Amerike, Boban Rajović planira da se odmah posveti novom projektu koji priprema za početak decembra, ali i da se pripremi za seriju koncerata koji ga očekuju u regionu, no po svemu sudeci odmah posle Božića, pevač se vraća za Ameriku, a kako i sam kaže, o tome će ubrzo obavestiti javnost.



