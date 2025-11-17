ĐINA DŽINOVIĆ OSTAVILA PRATIOCE BEZ DAHA: Fotkama zapalila mreže (FOTO)

Ćerka pevača Harisa Džinovića, Đina Džinović, ponovo privlači pažnju javnosti nakon što je objavila niz izazovnih fotografija sa putovanja u Španiju.

Od kada je ponovo aktivirala svoje naloge na društvenim mrežama, Đina redovno intrigira svoje pratioce pažljivo odabranim objavama koje uvek izazovu veliku reakciju.

Ovaj put oglasila se iz Barselone, jednog od najpopularnijih evropskih gradova, gde uživa u noćnom provodu. Za izlazak je izabrala upečatljivu crnu kombinaciju koja je istakla njenu figuru, dok je dubok dekolte privukao posebnu pažnju.

Očekivano, komentari su se brzo nizali, posebno od muškog dela publike koji nije ostao ravnodušan njenom pojavom. „Prezgodna“, „Goriš“, „Au, svaka čast“ samo su neki od komplimenata koji su preplavili objavu u rekordnom roku.

Naime, Đina često hvali majku, a u haosu koji je nastao nakon razvoda roditelja jasno je stavljala do znanja svima da je najviše zanima da joj je mama dobro.

- Majkić moj, danas je dan koji ću zauvek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario... Ne postoji reč koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i neverovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha - napisala je Đina mami rođendansku čestitku pre par dana.Đina o teškim trenucima: "Ne znam šta bih bez mame..."- Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše - navodila je Đina o majci.

Autor: N.B.