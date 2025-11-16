AKTUELNO

Ovome se nije nadala: Ana Bekuta tuži Ivanu Šašić, preko ovih reči ne prelazi

Izvor: kurir, Foto: E-Stock/Miloš Rafailović, E-Stock/Rajko Ristić ||

Šok!

Pevačica Ana Bekuta podnela je tužbu protiv koleginice Ivane Šašić zbog njenih izjava u kojima je tvrdila da je Ana „zla“.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Prema pisanju Scandala, Ivana je bila više nego iznenađena kada joj je stigla tužba.

- Kada je dobila tužbu, Ivana se samo slatko nasmejala. Odmah je pozvala neke zajedničke poznanike i poručila: "Podsetite Bekutu šta sve znam i kakve dokaze imam. Nemoj da počnem javno da je raskrinkavam sa svim dokazima. Bolje joj je da povuče tužbu, jer zna da govorim istinu." To je bilo ono što je Ivana uputila Ani. Za sada još uvek nije stiglo rešenje o povlačenju privatne tužbe za uvredu - otkriva izvor Scandala.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

