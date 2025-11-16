Pričalo se da ne pričaju, a sinoć uhvaćeni zajedno u provodu: Ana Ivanović i Nole oduševili sve, slavilo se do jutra

O odnosu Ane Ivanović i Novaka Đokovića godinama se spekuliše, a njih dvoje su sinoć zajedno izašli u jedan beogradski lokal.

Ana Ivanović trenutno boravi u Srbiji, a sinoć je sa prijateljima došla u jedan beogradski lokal. Oni su se smestili za svoj sto i uživali u dobroj muzici i piću, a kada se atmosfera već podizala, oko dva sata kasnije, u lokal je došao i Novak Đoković.

Interesantno je da je Nole došao sam, što dalje govori da su on i Ana unapred dogovorili viđanje, te da nije reč o slučajnom susretu starih kolega. On i Ana su cele večeri igrali zajedno, smejali se, pričali i bez sumnje se dobro provodili u šta su se uverili i gosti za drugim stolovima čiju su pažnju svakako privlačili.

Ana je ovoga puta odabrala dugačku, zatvorenu haljinu i kosu je pokupila u neobaveznu nisku punđu, dok je Nole bio ležernije obučen - u farmerkama i beloj košulji. On je čitave večeri pio kiselu vodu, a Ana je pak odlučila da uživa u dobrom vinu.

Za dobru atmosferu je bio zadužen Stevan Anđelković koji je gostima pevao i strane i domaće hitove, Nole i Ana su bili sve vreme na nogama, a žurka je trajala do kasno u noć.

Inače, poslednja fotografija Novaka Đokovića i Ane Ivanović nastala je pre 10 godina, a već dugo se šuška da su njih dvoje u svađi.

Podsetimo, Ana je nedavno iznenadila sve kada je podelila fotografiju iz ranih tinejdžerskih dana na kojoj je sa Novakom Đokovićem.

Iako su bili prijatelji od detinjstva njih dvoje se godinama nisu pratili na društvenim mrežama, što se nedavno promenilo kada je Ana zapratila Noleta na Instagramu na kojem je veoma aktivna.

Ona na svom profilu redovno deli recepte i savete za zdrav život, a kada je pokazala kako pravi užinu za naslednike, Đoković je među prvima lajkovao njen video.

