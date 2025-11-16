SADA JE SVE JASNO! Evo zbog čega devojka iz Mongolije predstavlja Srbiju na takmičenju MIS UNIVERZUMA: Vesna da Vinča otkrila istinu

Reporterka Katarina Rogojević uključila se uživo u Premijeru vikend specijal sa Vesnom Da Vinčom.

Na samom početku razgovora njih dve su govorile o takmičenju za Mis Universe:

- Vlasnik organizacije Mis Universe je bankrotirao, to se dešava paralelno sa organizacijom koja se dešava na Tajlandu, dva su vlasnika, a doveden je novi menadžer koji pokušava da sprovede sve to kako treba. Menadžer koji je otišao odveo je niz sponzora. Ove godine se ne zna šta se dešava, vidno je da ima previše skandala. Moram da kažem da je to slično bilo i prošle godine u Meksiku, tada nije bilo hrane, sada nema frizera - rekla je Vesna pa je otkrila ko je Mis Srbije:

- Ona je model koja je bila na nekoliko takmičenja prethodnih godine, ali veliki karambol je napravila Pompija Papela, ona je angažovala devojke iz svoje agencije i okačili su im lente. Mnoge zemlje nisu htele da učestvuju zbog neorganizacije, pa su našli devojke i pokačili im lente. Sumnjam da će ovo takmičenje propasti, pojavio se jedan par koji želi da uzdigne jedno takmičenje, ali to nije jednostavno, ljudi su nezadvoljni što se mešaju neke stvari pa takmičenje gubi vrednost.

Katarina je upitala Vesnu zašto naša predstavnica MIS Srbije nije otišla takmičenje:

- MI smo ozbiljno takmičenje, ja kao nacionalni direktor sam se povukla sa takmičenja, ali ne samo ja, već preko dvadeset zemalja. Bivši nacionalni dirktor MIS Meksika se povukla jer su krenuli da primaju transdžender takmičare, to ne podržava. Ako se vratimo na normalne kriterijume, vratićemo se mi na takmičenje,a li ako bude ovako haotično, nećemo. - rekla je Vesna.

Autor: N.B.