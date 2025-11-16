Na ivici suza! Bilja Jevtić progovorila o smrti majke, otkrila zbog čega nije bila na sahrani, priznala da li joj razdvojenost od supruga teško pada

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio u Premijeru vikend specijal sa pevačicom Biljanom Jevtić.

Na samom početku razgovora Bilja je otkrila kako se oseća zbog odsustva svog supuga Ace ilića koji je u Australiji na turneju:

- Mi smo super, nismo se razišli kao što se piše. Aca je na turneji u Australiji. Bili smo mi odvojeni kada je bio na Farmi, a sada se čujemo i gledamo svaki dan. Ja ujutru skuvam kafu i mi pričamo sve vreme. - rekla je Bilja pa je dodala:

- Kada se ljudi razdvoje na neko vreme, shvate koliko se vole i koliko sve rešavaju zajedno, mene Aca podseća stalno o svemu.

Bilja je otkrila ko joj je dao ideju za društvene mreže:

- Moj sin Ivan je meni dao ideju, ali ja to nisam htela, međutim od mi je rekao da sam ja pevačica i da treba to da imam. Desilo se da sam se snimala kada sam bila u selu i spremala zimnicu, moj sin je to okačio - dodala je Bilja.

Pevačica se osvrnula i na težak životni period kada joj je preminula majka:

- Ja sam išla u Australiju na turneju, samo što sam stigla tamo, javili su mi da se to desilo. Ja nikada nisam pričala jednu stvar, kada je bila sahrana taj dan, ja sam šetala i nisam znala šta da radim. Ja sam tada zvala svoju sestru jer nisam bila na sahrani, zamolila sam je da svi izađu iz sobe jer je to u selu, da me pozove da se oprostim od svoje majke i to sam uradila. - pričala je Bilja dok je bila na ivici suza:

- Najteže mi je bilo kada sam se vratila i kada sam otišla tamo, tada sam se raspala. Moja majka je bila svesna svega, bila je bolesna, sve je to život, šta da se radi- rekla je Bilja.

Autor: N.B.