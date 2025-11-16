NE MEŠAM SE DOK ME NE PITAJU: Vesna Đogani progovorila o porodici, otkrila da li savetuje decu, pa priznala da je u šoku zbog dueta Bajage i Devita

Reporterka Katarina Rogojević se uključila uživo u Premijeru vikend specijal sa pevačicom Vesnom Đogani.

Vesna je na samom početku razgovora otkrila kako podnosi učestale nastupe vikendima:

- Ja sam vikednom na poslu, a ostalim danima sam mama, drugarica, žena ali sam žena i vikednom, jer je Đole stalno sa mnom - rekla je Vesna pa je dodala:

- Ja kada se vratim vikednom provodim vreme sa decom, budem im i drugarica. Iskreno ja se trudim da budem prisutna kao roditelj, ne mogu da budem toliko drugarica, ali može da mi se poveri.

- U porodici mora da bude balans, moram da kažem da se ja ne međam u odnose svoje dece, niti u izbore. Ja se od sada mešam kada mi traže savet, ako ne traže, ne mešam se ni u šta. Ne mešam se u ono što ne znam - rekla je Vesna pa ju je Katarina upitala za duet Devita i Bajage:

- Ne znam zašto, ne znam šta mu je to trebalo. Nemam komentar, to je najveća glupost, ovo mi je ispunjavanje dečijih snova, bolje mi je mali Jakov. Moram da kažem da ja Devita gotivim, on je mag i za biznis i za sve, dečko je opasan, ali ne znam šta je Bajagi to trebalo. - rekla je Vesna.

Autor: N.B.