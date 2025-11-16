AKTUELNO

Domaći

Divan dan u domu Anastasije i Gudelja: Obratila mu se emotivnim rečima: Ne mogu prestati...

Izvor: Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anastasija Ražnatović oglasila se na društvenoj mreži Instagram, pa se obratila svom suprugu.

Nemanja Gudelj danas proslavlja 34. rođendan, a njegova supruga mu se obratila prelepim rečima.

- Molim te oprosti mi, ne mogu da prestati da te volim. Srećan rođendan ljubavi moja najveća. Ti si sve ono što jedna žena može da poželi u partneru i suprugu. I dragi Bog mi te je poslao u život da me učiniš najsrećnijom ženom na svetu... Budi mi uvek živ i zdrav, sve ostalo ćemo zajedno. Volim te - napisala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, par je duboko okrenut veri, a Nemanja je nedavno podelio svoje viđenje braka i odnosa prema supruzi.

Nemanja Gudelj čestitao je rođendan svojoj partnerki, pevačici Anastasiji Ražnatović.

Foto: Instagram.com

On joj supruzi priredio iznenađenje, u njihovom domu u Sevilji, gde je dekorisao celu sobu balonima, a potom joj je uručio poklone i otpevao rođendansku pesmicu.

Kako ne bi izostala i javna čestitka, Nemanja je na svom Instagram profilu objavio njihovu zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku.

- Srećan rođendan, bubo! Neka te Bog blagoslovi. Nemoj nikada da se menjaš - napisao je Nemanja i otkrio simpatičan nadimak kojim zove svoju dragu, pa je dodao i emotikon bubamare.

Autor: N.B.

#Anastasija Gudelj

#Ljubav

#Nemanja Gudelj

#Porodica

#Veza

POVEZANE VESTI

Domaći

SLAVLJE U DOMU ANĐELE JOVANOVIĆ I MIHAILA DUDAŠA: Obratila mu se emotivnim rečima, čestitke se samo nižu

Domaći

SLAVLJE U DOMU POZNATOG KOŠARKAŠA! Ana Divac se obratila ćerki emotivnim rečima, evo o čemu je reč

Politika

VELIKO INTERESOVANJE PRIVREDNIKA ZA PROGRAME MINISTARSTVA PRIVREDE! Mesarović: Pozivam sva mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike da konkurišu

Domaći

Slavlje u domu Marije Kilibarde: Voditeljka se emotivnim rečima obratila NJOJ, pa nazdravila za sve što dolazi (FOTO)

Domaći

SLAVLJE U DOMU ANASTASIJE I GUDELJA: Danas je bitan dan za njih, čestitke pristižu sa svih strana (FOTO)

Domaći

Slavlje u domu Dee Đurđević: Voditeljka se oglasila divnim povodom, pa se posebnoj osobi u njenom životu obratila dirljvim rečima (FOTO)