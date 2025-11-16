Divan dan u domu Anastasije i Gudelja: Obratila mu se emotivnim rečima: Ne mogu prestati...

Anastasija Ražnatović oglasila se na društvenoj mreži Instagram, pa se obratila svom suprugu.

Nemanja Gudelj danas proslavlja 34. rođendan, a njegova supruga mu se obratila prelepim rečima.

- Molim te oprosti mi, ne mogu da prestati da te volim. Srećan rođendan ljubavi moja najveća. Ti si sve ono što jedna žena može da poželi u partneru i suprugu. I dragi Bog mi te je poslao u život da me učiniš najsrećnijom ženom na svetu... Budi mi uvek živ i zdrav, sve ostalo ćemo zajedno. Volim te - napisala je Anastasija.

Inače, par je duboko okrenut veri, a Nemanja je nedavno podelio svoje viđenje braka i odnosa prema supruzi.

Nemanja Gudelj čestitao je rođendan svojoj partnerki, pevačici Anastasiji Ražnatović.

On joj supruzi priredio iznenađenje, u njihovom domu u Sevilji, gde je dekorisao celu sobu balonima, a potom joj je uručio poklone i otpevao rođendansku pesmicu.

Kako ne bi izostala i javna čestitka, Nemanja je na svom Instagram profilu objavio njihovu zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku.

- Srećan rođendan, bubo! Neka te Bog blagoslovi. Nemoj nikada da se menjaš - napisao je Nemanja i otkrio simpatičan nadimak kojim zove svoju dragu, pa je dodao i emotikon bubamare.

