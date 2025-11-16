AKTUELNO

Domaći

JEDNU ŽELJU MORA DA ISPUNI ĆERKAMA: Sale Tropiko progovorio o karijeri, porodici i planovima, otkrio šta ne želi da vidi na svom koncertu

Foto: TV Pink Printscreen

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru Vikend specijal sa pevačem Aleksandrom Cvetkovićem.

Sale Tropiko je na početku razgovora najavio novi koncert:

- Uskoro pravimo kocnert u MTS Dvorani 29. decembra, Tropiko bend posle duže godina u Beogradu, i veoma mi je drago zbog toga. Ovo je za nas neka nova stvar, nikada nismo radili koncert u decembru, ali eto. Završavamo godinu na lep način, izlazi nova pesma i sve je to kruna ove godine.

Foto: TV Pink Printscreen

Sale je otkrio da li će Novu godinu provesti sa ćerkama:

- Đina me je pitala da li ćemo dočekati Novu godinu zajedno, oi ja sam joj rekoa da hoćemo, ne znam da li je to ova godina ili sledeća. Razumem je jer je i meni bilo tako, moj otac je bio muzičar i tako mi se dešavalo. - rekao je Sale pa je čestitao kolegama na niz koncerata koje imaju:

- Meni je drago da i mi i naše kolege organizujemo koncerte i to je jako lepo, tako i treba da bude.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevač je progovorio od čega u životu najčešće odustaje:

- Ne odustajem, jednom mi se desilo da sam odustao od jednog čoveka, i to mi je bila lekcija. - rekao je Sale pa je otkrio da smatra da ljudi ne treba da gledaju i koriste telefone u društvu i na koncertima:

- Treba da uživaju, a ne da koriste telefone, svaki momenat treba da se provede.

Autor: N.B.

#Aleksandar Cvetković Sale

#Sale Tropiko

#Tropiko bend

#pevač

