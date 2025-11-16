ANA NIKOLIĆ SE JAVNO OBRATILA RASTI: Zajedno sa ćerkom mu poručila OVO, mreže se usijale (FOTO)

Pevačica Ana Nikolić iznenadila je svoje pratioce emotivnom objavom povodom rođendana bivšeg supruga, repera Raste.

Na Instagramu je podelila zajedničku fotografiju na kojoj se nalazi ona sa njihovom ćerkom Tarom, što je izazvalo brojne reakcije i komentare podrške.

Uz sliku na kojoj deluju skladno i nasmejano, Ana je kratko napisala:

- Tata, srećan rođendan - poručila je Ana putem Instagrama, čime je pokazala da, uprkos turbulentnom odnosu i razvodu, međusobno poštovanje i briga o zajedničkom detetu ostaju na prvom mestu.

Objava je u rekordnom roku prikupila veliki broj lajkova, dok su fanovi poručivali da je lepo videti da se poštuju i da Tara odrasta uz ljubav oba roditelja. Mnogi su istakli da je Anin gest primer zrelosti i lep odnos koji bi trebalo da neguju svi koji dele roditeljsku ulogu.

Autor: M.K.