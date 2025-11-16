PRIČALA RAĐENU DA JE U NEMAČKOJ NA TEZGI, A NIJE SE ODVAJALA OD LJUBAVNIKA! Sad pobegla od novinara nakon skandala: Uhvaćena na ovom mestu

Mediji su zatekli Milicu Ristić na beogradskom aerodromu, gde je, kako izgleda, želela da izbegne medije.

Vest da je pevačica Milica Ristić varala bivšeg vaterpolistu Nikolu Rađena sa Stefanom Milojevićem dok je bila u braku nedavno je ponovo odjeknula kao bomba. Nikola Rađen je, navodno tad, zatražio razvod kada je saznao da ga je Milica mesecima varala. Tim povodom se pevačica ranije oglasila kratkom izjavom za medije:

- To je vest od pre godinu dana koja je trenutno "reciklirana". Kao što tada nisam imala komentar, neću ga imati ni sada, jer na gluposti nemam odgovor - rekla je Milica za "Story", demantujući navode, iako su se u javnosti pojavile njihove zajedničke fotografije koje ukazuju da je bila u odnosu sa Stefanom Milojevićem.

Međutim, sada su mediji Milicu zatekli na beogradskom aerodromu, gde je, kako izgleda, želela da izbegne medije. Pevačica je protrčala pored novinarskih ekipa, izrekavši samo da žuri, dok je sama vukla kofer i kese, uputila se ka izlazu i otišla u nepoznatom pravcu.

Bivša žena Nikole Rađena, pevačica Milica Ristić toliko se zaljubila u Stefana Milojevića da je tokom braka s bivšim vaterpolistom na sve načine zavaravala trag kako bi se tajno viđala sa MMA borcem.

- Stefan je bio na nastupima gde god da je ona pevala. Obasipao bi je pažnjom, a naročito bakšišom. Malo-pomalo, ušla je u njegovo društvo i onda je govorila mužu kako ide da radi, a u stvari je putovala s njim. Konkretno, izmislila bi nastup u Nemačkoj, a viđena je u avionu za Španiju s njim i još nekoliko zajedničkih prijatelja. Svi ga već zovu Miličinim dečkom. Nikola se totalno povukao, odmah joj je rekao da želi razvod. Interesuju ga samo posao i deca - ispriča je sagovornik nedavno.

