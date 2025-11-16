AKTUELNO

Domaći

Saša Kovačević otkrio da li ga je Emina Jahović pozvala na koncert, a evo i da li je želi na svom: Imam svoje razloge!

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevač Saša Kovačević sleteo je danas na aerodrom Nikola Tesla posle nastupa, a mediji su ga zatekli je pevača dok se vraćao kući.

Saša Kovačević je otkrio da li je bio pozvan na koncert Emine Jahović, te je stavio tačku na sve spekulacije.

pročitajte još

Jedva čekam da postanem otac: Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu, a sada je progovorio o svadbi i proširenju porodice

Emina Jahović i Saša Kovačević su pre 15 godina snimili duet koji je postao jedan od najpoznatijih domaćih hitova, a njihova saradnja ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni, te je izostanak Saše sa Emininog koncerta izazvao interesovanje javnosti.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Na nastupima je uvek dobar provod, sjajna je publika, a to je najbitnije. Kroz dve tri nedelje je sve spremno za nastup. Obožavateljke morate da pitate da li me saleću, to je pitanje za njih. Bitno je da ih ima naravno i najbolje o tome govore moji koncerti. Prisutnost dana na nastupima mojim. Naravno da je Emina kod mene uvek dobrodošla, mi imamo jednu prelepu zajedničku pesmu koja traje 15 godina - rekao je Saša i nastavio:

pročitajte još

SAŠA KOVAČEVIĆ NIJE BIO POZVAN NA KONCERT EMINE JAHOVIĆ! Pevačica otkrila zašto se nije našao na spisku: Nisam mogla da zovem celu estradu...

Drago mi je da ona traje nakon toliko godina i to je najveća satisfakcija i sa moje i njene strane. Nemam šta da dodam na celu tu priču, ne bih pravio od toga preveliku pompu. Imam svoj razloge, ali ajde da ih nazovemo poslovno-privatnim.
pročitajte još

Saša Kovačević i Ivana Selakov su kumovi, a sad je pevač bodri na koncertu svim srcem, progovorio i o nedavnoj veridbi: Ništa se nije promenilo i vole

Podsetimo, Emina i Saša imaju duet "Još ti se nadam", a kako je na njenom koncertu koji je nedavno održala u Beogradu bilo puno gostiju, odnosno pevača sa estrade, jasno je da su se mnogi zapitali šta je bilo sa Saletom.

Foto: Pink.rs/N. Žugić, E-Stock

Autor: Nikola Žugić

#Aerodrom

#Emina Jahović

#Estrada

#Saša Kovačević

#Saša Kovačević i Emina Jahović

#kolege

#koncert

#pevač

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Jedva čekam da postanem otac: Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu, a sada je progovorio o svadbi i proširenju porodice

Domaći

Naš poznati pevač se vozi gradskim prevozom: Napravio pauzu sa nastupima, a sada sve šokirao

Domaći

'MISLIM DA JE VREME...' Saša Kovačević otkrio da li će ove godine održati solistički koncert, a onda se osvrnuo i na zabranu da peva u Zadru: Ja priča

Domaći

Nije prećutao! Menadžer Saše Kovačevića uzvratio Emini Jahović nakon vesti da ga nije pozvala na koncert: Objasnio u dve reči (FOTO)

Domaći

Saša Kovačević stigao u Bosnu na koncert, pa u zadnjem trenutku odlučio da ipak ne peva: Imao je bitan razlog

Domaći

HIT PAPARACO! Poznati pevač nastupa širom dijaspore, mnogo zarađuje, a vozi se GRADSKIM PREVOZOM: Uhvatili smo ga u nezgodnoj situaciji (FOTO)