Saša Kovačević otkrio da li ga je Emina Jahović pozvala na koncert, a evo i da li je želi na svom: Imam svoje razloge!

Pevač Saša Kovačević sleteo je danas na aerodrom Nikola Tesla posle nastupa, a mediji su ga zatekli je pevača dok se vraćao kući.

Saša Kovačević je otkrio da li je bio pozvan na koncert Emine Jahović, te je stavio tačku na sve spekulacije.

Emina Jahović i Saša Kovačević su pre 15 godina snimili duet koji je postao jedan od najpoznatijih domaćih hitova, a njihova saradnja ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni, te je izostanak Saše sa Emininog koncerta izazvao interesovanje javnosti.

- Na nastupima je uvek dobar provod, sjajna je publika, a to je najbitnije. Kroz dve tri nedelje je sve spremno za nastup. Obožavateljke morate da pitate da li me saleću, to je pitanje za njih. Bitno je da ih ima naravno i najbolje o tome govore moji koncerti. Prisutnost dana na nastupima mojim. Naravno da je Emina kod mene uvek dobrodošla, mi imamo jednu prelepu zajedničku pesmu koja traje 15 godina - rekao je Saša i nastavio:

Drago mi je da ona traje nakon toliko godina i to je najveća satisfakcija i sa moje i njene strane. Nemam šta da dodam na celu tu priču, ne bih pravio od toga preveliku pompu. Imam svoj razloge, ali ajde da ih nazovemo poslovno-privatnim.

Podsetimo, Emina i Saša imaju duet "Još ti se nadam", a kako je na njenom koncertu koji je nedavno održala u Beogradu bilo puno gostiju, odnosno pevača sa estrade, jasno je da su se mnogi zapitali šta je bilo sa Saletom.

Autor: Nikola Žugić