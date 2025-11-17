SIN TOME ZDRAVKOVIĆA JE NJEGOVA ŽIVA SLIKA! Ovo je Aleksandar kojeg je dobio sa Gordanom I NEVEROVATNO LIČE: Umesto u park išao sam sa ocem u kazino

Pre 33 godine, estradno nebo izgubilo je jednu od najsjajnihih zvezda, čije se pesme i dan-danas pevaju, a to je Toma Zdravković, koji je za sobom ostavio dvoje dece, ćerku Žaklinu i sina Aleksandra!

Žaklina Zdraković se s vremena na vreme pojavi u javnosti i otvori poneku porodičnu priču, dok je Aleksandar Zdravković gotovo potpuno povučen i retko se eksponira, pa mnogi ni ne znaju kako danas izgleda.

Toma je sina Aleksandra dobio u svom drugom braku, sa Gordanom Zdravković, koja je bila njegova velika životna podrška i koja je sa njim delila mnoge važne trenutke.

Tomin sin Aleksandar danas živi u Torontu, gde su se njegovi roditelji i upoznali. Gordana i Aca bili su uz pevača do poslednjeg dana.

"Umesto u park nekad sam sa njim išao u kazino"

- Kad saznaju čiji sam sin, prvo me pitaju kako sam odrastao uz njega. Nekada sam se predstavljao kao Aleksandar Saša, da bih izbegao teret prezimena Zdravković. Bio sam premlad kada je umro, tek kasnije sam shvatio koliko on znači za muziku i za druge ljude i šta je ostavio iza sebe. Tek sa svojih 16-17 godina, kada sam počeo da se zaljubljujem, počeo sam da shvatam njegove pesme. Umesto u park nekad sam sa njim išao u kazino. Video sam mnoge stvari mnogo mlad. Nisam ni znao šta se dešava oko mene - rekao je jednom prilikom Aleksandar.

