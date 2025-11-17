KAD ME OŽENIO SAZNALA SAM DA IMA DEVOJKU! Najfatalnija žena bivše Juge se udala prvi put nakon ŠAMARA, a onda ljubila političara i prošla pakao: Ceo svet mi se srušio

Bila je jedna od najfatalnijih žena bivše Jugoslavije, san svakog muškarca, a odnos sa njenim prvim mužem Vukom Vučom počela je uvredama.

Vuk je kao tadašnji pozorišni kritičar rekao da je Olivera Katarina "milolika priučena balerina", zbog čega ga je ona ošamarila kada ga je sledeći put srela.

Međutim, među njima je došlo do neverovatne privlačnosti. Preko noći su se venčali, a iako veoma strastvena, njihova ljubav nije potrajala. Nakon godinu i po dana došlo je do rastanka, a Olivera je njihovu ljubav opisivala kao fatalnu.

- Vuk mi je tada prvi put prišao i poljubio me. Otišli smo u njegovu prelepu kuću na Senjaku i on je s vrata rekao dadilji da je doveo svoju ženu, Oliveru Vučo. Zamolio ju je da nam skuva kafu, a onda telefonirao Dagmar Stojanović kako bi joj saopštio da se oženio. Nisam znala da je s njom u vezi četiri godine i to me je osvestilo, pa sam zaplakala i promrmljala kroz suze da ga ne poznajem i ne volim. Poželela sam da što pre pobegnem... - opisivala je Olivera Katarina početak ovog braka.

- Poželela sam da što pre pobegnem, ali u tom trenutku zazvonio je telefon. Bio je to moj otac koji je s druge strane žice urlao i pretio da će me se odreći jer sam izazvala tragediju. Naime, Miloš Žutić, inače godinama zaljubljen u mene, pokušao je da se otruje kada je čuo da sam se udala, a otac je tvrdio da će me ubiti ako mu se nešto desi. Osetila sam se krivom, zgrabila kaput i pobegla, ali takav osećaj slobode više nikada nisam doživela. Otišla sam kući, a otac mi je, čim me je ugledao, lupio šamar rekavši da sam obrukala kuću Petrovića i kako mi tu više nije mesto. Našla sam se na ulici i krenula ka Narodnom pozorištu, gde me je našao Vuk, očajan i osramoćen što mu je mlada pobegla. Nisam imala kud, pa sam mu se postiđena vratila - otkrila je ona u svojoj uzbudljivoj autobiografiji "Aristokratsko stopalo".

- Naš brak nije funkcionisao, svađe su bile normalna stvar i on je sve više pio, a ja bivala sve očajnija. Nakon dve godine zajedničkog života, dok je Vuk bio u vojsci, odlučila sam da ga napustim. Kada sam mu to saopštila, skuvao je litar kafe i pustio gramofon. Satima smo sedeli uz Antonijev Adađo, plakali i opraštali se.

Posle razvoda, Olivera nije mogla da se vrati kod roditelja, pa je od honorara koji je dobila za film Dobra kob iznajmila garsonjeru. Iako je u to vreme već bila poznata glumica, odjednom više nije bila po volji pozorišnim moćnicima.

Olivera Katarina i Miladin Šakić

Da ljubav između političara i dama sa javne scene nije pomodarstvo i nešto aktuelno tek od skoro, dokazala je Olivera Katarina kada se udala za potpredsednika Vlade grada Beograda Miladina Šakića. Venčali su se u februaru 1970. godine, a ceremonija je proslavljena u Skupštini grada Beograda, po želji njihovog kuma Branka Pešića, gradonačelnika. Međutim, sredina njihov brak nije dobro prihvatila, a kad god bi se glumica i pevačica i političar negde zajedno pojavili, izazivali su veliku pažnju, ali i ljubomoru i zavist, prenosi gorepomenuti portal.

Par je tačno na godišnjicu braka dobio sina Maneta, ali je sedam meseci po njegovom rođenju, Miladin poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca, vraćajući se sa službenog puta.

- On je bio zgodan čovek, dopadao se mnogim ženama, a mene je punih deset godina osvajao mangupskim trikovima, ali to mu je napokon pošlo za rukom kada mi je rekao kako želi da sa mnom ima sina. Kada je Mane imao samo sedam meseci, Miladin je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ceo svet mi se srušio, ostala sam prepuštena sama sebi. Bilo je veoma teško, ali morala sam da nastavim da se borim, ako ne zbog sebe, onda zbog Maneta. Nastavila sam da snimam filmove kako bih imala novca za podizanje sina. Samo ja znam kako mi je bilo, ali bila sam dostojanstvena i tokom najveće bede - rekla je glumica svojevremeno.

Autor: M.K.