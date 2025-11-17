AKTUELNO

Bila sam kao daska, imala sam kompleks: Naša pevačica stavila silikone u grudi i usne, pa operisala nos: Kajem se!

Pevačica Nikolija Jovanović (36) dosta je promenila fizički izgled otkako se pojavila u javnosti, a o estetskim operacijama je otvoreno govorila. Ona je priznala da je imala komplekse, ali da se kasnije pokajala zbog promena koje je pravila.

Nikolija Jovanović, poznatija samo kao Nikolija, sada je na svom Instagramu podelila selfi,a pozirala je u farmerkama i topiću koji pored njenog ravnog stomaka ističe i silikone.

Ona i nakon dva porođaja ima trbušnjake na stomaku zbog čega je dobila mnoštvo komplimenata.

Prvo sam uradila grudi

Podsetimo, Nikolija je jednom prilikom otkrila da se nije osećala dobro u svom telu.

- Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka. Druga glupost koju sam napravila, ali sam ispravila su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lepa i ne znam šta mi je to trebalo. Uradila sam trajnu šminku, pa uvek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila - priznala je pevačica koja je istakla da se ne kaje zbog operacije nosa jer je imala devijaciju.

