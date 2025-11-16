Saznao sam da ima drugog muškarca: Nakon mnogo godina, Peja progovorio o razvodu od Zlate Petrović, izneo ŠOKANTNE detalje

Za jedan od najlepših parova na estradi, važili su voditelj Zoran Pejić Peja i njegova sada već bivša supruga, pevačica Zlata Petrović, a on je sada po prvi put progovorio o razvodu od Zlate!

Zoran Pejić Peja, poznati voditelj i pevačica Zlata Petrović venčali su se 1996. godine, ali njihov brak nije dugo trajao, već je voditelj kao neke od glavnih razloga tada naveo njihovu slavu i popularnost te da nisu mnogo vremena provodili zajedno.

Sada je Zoran, gostujući u jednoj emisiji, progovorio o razvodu i razlazu, otkrivši da su se razišli jer ga je varala, ali da je u jednom trenutku poželela da se pomire.

- Kada sam saznao da Zlata ima drugog muškarca, ja sam tog trenutka svu svoju ljubav stavio u neku fioku u kojoj držim samo tugu. Zlata je posle šest meseci došla i rekla "jel ti razmišljaš o nama" - kaže on, pa dodaje:

"Zbog čega ti misliš da bi trebalo da se pomirimo", a ona kaže: "Zato što se volimo". Tu je pogrešila. Ovo nikad nikom nisam reko, da je rekla zbog našeg sina ja bih se pomirio. Ja sam 20. decembra saznao da sam bolestan i da treba dauradim tri baj pasa. ja sam imao operaciju, koju sam jako teško podneo. tada sam umesto lav, postao mačka. Ona je tog trenutka videla mene da sam mače i poželela da se raziđemo.

Podsetimo, Zoran i Zlata dobili su sina, Jovana Pejića Peju, koji je bio učesnik "Elite 8", a dok je boravio u Beloj kući, govorio je o svojim roditeljima.

Autor: Nikola Žugić