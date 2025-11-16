AKTUELNO

Domaći

Miloš Biković kao Robinzon Kruso: Golišav i sa dugačkom kosom šokirao sve, pozira pored koze - Ne biste ga prepoznali na ulici (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumac Miloš Biković iznenadio je fanove novom objavom koja je odmah izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Na fotografiji, Miloš Biković je skoro pa golišav i sa dugačkom kosom koja podseća na Robinzona Krusoa, koji je veliki deo svog života proveo sam na pustom ostrvu.

Neočekivana reakcija! Miloš Biković se oglasio zbog Didi Džej: Luj Viton papuče i Guči naočare...

Glumac je pozirao pored mora, dok je pored njega bila koza. Njegov izgled je toliko neočekivan da ga mnogi ljudi prvobitno uopšte nisu prepoznali.

Trenuci koji su prešli u sećanje: Miloš Biković pobegao daleko od očiju javnosti! Krišom slikao suprugu i sina, pogledajte kako samo uživaju! (FOTO)

Komentari su se odmah usijali, a bez obzira na reakcije, jasno je da Miloš ponovo uspeva da privuče pažnju javnosti i šokira svojim neočekivanim izdanjima.

"Ne mogu da ne putujem, poludeo bih"

Miloš ne krije da mu život na relaciji Srbija - Rusija odgovara.

Operisan Miloš Biković: Imao dve ozbiljne operacije u Rusiji

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo - vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans - rekao je Biković nedavno u emisiji "PopTok".

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: Nikola Žugić

#Koza

#Miloš Biković

#Miloš Biković kao Robinzon Kruso

#glumac

#promena izgleda

