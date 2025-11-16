Miloš Biković kao Robinzon Kruso: Golišav i sa dugačkom kosom šokirao sve, pozira pored koze - Ne biste ga prepoznali na ulici (FOTO)

Glumac Miloš Biković iznenadio je fanove novom objavom koja je odmah izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Na fotografiji, Miloš Biković je skoro pa golišav i sa dugačkom kosom koja podseća na Robinzona Krusoa, koji je veliki deo svog života proveo sam na pustom ostrvu.

Glumac je pozirao pored mora, dok je pored njega bila koza. Njegov izgled je toliko neočekivan da ga mnogi ljudi prvobitno uopšte nisu prepoznali.

Komentari su se odmah usijali, a bez obzira na reakcije, jasno je da Miloš ponovo uspeva da privuče pažnju javnosti i šokira svojim neočekivanim izdanjima.

"Ne mogu da ne putujem, poludeo bih"

Miloš ne krije da mu život na relaciji Srbija - Rusija odgovara.

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo - vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans - rekao je Biković nedavno u emisiji "PopTok".

Autor: Nikola Žugić