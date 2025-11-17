AKTUELNO

Nadam se da se mnogo ne raspadam?! Katarina Grujić oduševila sve na aerodromu, a za sobom vuče kofere i poklon ćerki

Pevačica Katarina Grujić je poput mnogih svojih kolega ovog vikenda provela radno u inostranstvu gde je nastupala, a naša ekipa ju je danas sačekala na aerodromu gde je došla sama sa jednim koferom u ruci.

Uprkos neprospavanoj noći zbog posla, Katarina Grujić je izgledala lepo i sveže, kosu je vezala u rep dok je na sebi imala čuveni " Teddy Bear" kaput koji je nekoliko godina unazad trendi.

- Nadam se da se ne raspadam mnogo, a? Iskreno nisam se odmorila, vratila sam se iz Dubaija, pa odmah otišla za Linc. Pokloni su za ćerku - rekla je pevačica.

Kako se bliže novogodišnji i božićni praznici, Kaća je u rukama imala advent kalendar, a budući da je reć o poklonu za ćerkicu, ona će ga otvarati svakog dana narednog meseca a za svaki dan predviđen je jedan slatkiš ili igračka.

Adventski kalendar se otvara tako što se svakog dana, od 1. decembra do Božića, otvara jedna "kućica" ili prozorčić sa odgovarajućim brojem. Unutra se obično nalazi mala čokolada, kozmetički preparat ili nešto treće u zavisnosti kakvu namenu ima kalendar.

Pevačica je raspoložena pokretnim stepenicama otišla ka izlazu sa aerodroma te sačekala prevoz kako bi otišla kući.

