AKTUELNO

Domaći

Ako sam... Relja otkrio zašto je obrisao spot sa Natašom: Progovorio i o Nikoliji, evo ko je bolji vozač

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Relja Popović ovih dana je u žiži javnosti nakon što se na društvenim mrežama povela diskusija o tome da je obrisao spot za duetsku pesmu koju je snimio sa Natašom Bekvalac.

Relja Popović se tim povodom do sada nije izjašnjavao a danas ga je naša ekipa snimila na aerodromu kada je pristigao u beograd sa jednog od svojih nastupa.

Relja je bio vrlo raspoložen a na pitanje zašto je obrisao spot sa platforme kroz osmeh je kratko rekao:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock/Časlav Vukojičić

- Ako sam ga ja obrisao...Reći ću vam.

Relja je otkrio da je i njegova lepša polovina supruga Nikolija Jovanović bila vredna tokom vikenda, te d aje nastupala u Beču ali da nisu bili na istom letu već da je ona došla kolima. pevač je kratko prokomentarisao i ko je bolji vozač od njih dvoje:

- Ona tvrdi da bolje vozi - rekao je Relja te se uputio ka kolima kojima se odvezao kući.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, početkom decembra meseca 2024. godine Relja Popović objavio je duetsku pesmu "Nemir" sa Natašom Bekvalac koju je pratio provokativan spot. Pesma se ubrzo našla u vrhu popularne trending liste i sve je ukazivalo na to da će ovo biti još jedna uspešna kolaboracija. Međutim, početkom leta spot je obrisan sa Jutjub platforme bez ikakvog objašnjenja. To je samo pokrenulo estradna nagađanja da je odnos između Relje i Nataše narušen. a njih dvoje trudili su se da demantuju ove navode, te je sve ostalo na nivou trača.

Potvrdu narušenih odnosa nedavno smo dobili i od Nataše koja je u jednom intervjuu otkrila da sa Reljom nije razgovarala nakon brisanja pesme sa Jutjuba.

- Nikada ga nisam pitala zašto je taj spot skinut zato što sam prvo bila ljuta na njega, a onda kad smo krenuli ponovo u zajednički rad, shvatila sam da ne mogu da funkcionišem u atmosferi gde nisam dobra sa nekim, koga zapravo i poštujem i volim. Inače se ne svađam sa ljudima, ali on me je tako istrigerovao, da sam bukvalno doživela eksploziju unutar sebe i eksplodirala sam. Jako retko mi se to dešava. Rekla sam mu to i onda smo se posvađali, jako - priznala je tada Nataša Bekvalac.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: Nikola Žugić

#Aerodrom

#Nataša Bekvalac

#Relja Popović

#brisanje spota

#pevač

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Posvađali smo se jako: Relja Popović obrisao duet sa Natašom Bekvalac, nije joj došao ni na promociju albuma

Domaći

ZBOG JEZIVIH PRETNJI SAM IZGUBILA BEBU: Potresna ispovest Nikolije o agoniji koju je preživela i šok spotu s Reljom

Politika

LICEMERJE NA MAKSIMUMU: Evo kako izveštavaju 'profesionalci' sa N1 (FOTO)

Domaći

NIKOLIJA MI JE VIŠE ZAMERILA OD RELJE... Vesna Zmijanac otkrila reakciju ćerke i zeta nakon što je popljuvala duet sa Bekvalčevom: Čuo je...

Domaći

Na fizioterapiji sam: Naša glumica se oglasila posle 73. rođendana, evo kako prvodi vreme i sa kim

Domaći

Čovek me je ostavio na aerodromu: Novo oglašavanje Ane Nikolić! Drama iz Dubaija ne staje, posle HAOSA došao novi skandal: Uzeo je PARE i kartice!