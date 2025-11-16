Ako sam... Relja otkrio zašto je obrisao spot sa Natašom: Progovorio i o Nikoliji, evo ko je bolji vozač

Relja Popović ovih dana je u žiži javnosti nakon što se na društvenim mrežama povela diskusija o tome da je obrisao spot za duetsku pesmu koju je snimio sa Natašom Bekvalac.

Relja Popović se tim povodom do sada nije izjašnjavao a danas ga je naša ekipa snimila na aerodromu kada je pristigao u beograd sa jednog od svojih nastupa.

Relja je bio vrlo raspoložen a na pitanje zašto je obrisao spot sa platforme kroz osmeh je kratko rekao:

- Ako sam ga ja obrisao...Reći ću vam.

Relja je otkrio da je i njegova lepša polovina supruga Nikolija Jovanović bila vredna tokom vikenda, te d aje nastupala u Beču ali da nisu bili na istom letu već da je ona došla kolima. pevač je kratko prokomentarisao i ko je bolji vozač od njih dvoje:

- Ona tvrdi da bolje vozi - rekao je Relja te se uputio ka kolima kojima se odvezao kući.

Podsetimo, početkom decembra meseca 2024. godine Relja Popović objavio je duetsku pesmu "Nemir" sa Natašom Bekvalac koju je pratio provokativan spot. Pesma se ubrzo našla u vrhu popularne trending liste i sve je ukazivalo na to da će ovo biti još jedna uspešna kolaboracija. Međutim, početkom leta spot je obrisan sa Jutjub platforme bez ikakvog objašnjenja. To je samo pokrenulo estradna nagađanja da je odnos između Relje i Nataše narušen. a njih dvoje trudili su se da demantuju ove navode, te je sve ostalo na nivou trača.

Ljudi, Relja Popovic stvarno obrisao spot za pesmu sa Natasom Bekvalac… Sta je razlog zivo me zanima… Strasno. Mogu da se kladim da je Natasa bolji covek i od njega i od Seke zajedno. — da me volis udaro bi glavom (@djapeckoo) 15. новембар 2025.

Potvrdu narušenih odnosa nedavno smo dobili i od Nataše koja je u jednom intervjuu otkrila da sa Reljom nije razgovarala nakon brisanja pesme sa Jutjuba.

- Nikada ga nisam pitala zašto je taj spot skinut zato što sam prvo bila ljuta na njega, a onda kad smo krenuli ponovo u zajednički rad, shvatila sam da ne mogu da funkcionišem u atmosferi gde nisam dobra sa nekim, koga zapravo i poštujem i volim. Inače se ne svađam sa ljudima, ali on me je tako istrigerovao, da sam bukvalno doživela eksploziju unutar sebe i eksplodirala sam. Jako retko mi se to dešava. Rekla sam mu to i onda smo se posvađali, jako - priznala je tada Nataša Bekvalac.

