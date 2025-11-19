PASULJ SA SUVIM MESOM I PEČENJE! Sofija Šašić pokazala u čemu uživa, svaki mišić joj je na svom mestu, a hrani se DOMAĆIM SPECIJALITETIMA (FOTO)

Voli ukuse našeg kraja.

Sofija Šašić, ćerka poznatih roditelja Sonje Vuksanović i Željka Šašića, vazi za jednu od najlepših i najzgodnijih mladih dama na našoj javnoj sceni.

Iako su mnogi mislili da Sofija meri svaki svoj zalogaj količinom kalorija, izgleda da to uopšte nije slučaj.

Ona je pokazla šta se to "krka" na nedeljnom ručku. U pitanju je domaći pasulj sa suvim mesom, kao i svinjsko pečenje. Sofija je svojim instagram pratiocima pokazala ovu bogatu trpezu i usput istakla da je ovo za nju savršena nedelja.

Autor: R.L.