PASULJ SA SUVIM MESOM I PEČENJE! Sofija Šašić pokazala u čemu uživa, svaki mišić joj je na svom mestu, a hrani se DOMAĆIM SPECIJALITETIMA (FOTO)

Foto: Instagram.com

Voli ukuse našeg kraja.

Sofija Šašić, ćerka poznatih roditelja Sonje Vuksanović i Željka Šašića, vazi za jednu od najlepših i najzgodnijih mladih dama na našoj javnoj sceni.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Iako su mnogi mislili da Sofija meri svaki svoj zalogaj količinom kalorija, izgleda da to uopšte nije slučaj.

Ona je pokazla šta se to "krka" na nedeljnom ručku. U pitanju je domaći pasulj sa suvim mesom, kao i svinjsko pečenje. Sofija je svojim instagram pratiocima pokazala ovu bogatu trpezu i usput istakla da je ovo za nju savršena nedelja.

Foto: Instagram.com/sophiasasic

Autor: R.L.

#Sofija Šašić

