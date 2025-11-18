AKTUELNO

Domaći

SVINJE I KRAVE JE SVAKO JUTRO TERALA NA PAŠU! Naša pevačica odrasla u nemaštini, u dve prostorije živelo je njih desetoro!

Izvor: Kurir/Grand, Foto: printscreen ||

Sa suprugom je izgradila pravo bogatstvo i luksuz u našoj prestonici.

Naša pevačica Biljana Jevtić danas uživa u mirnom i luksuznom životu sa svojim suprugom Acom Ilićem u našoj prestonici, međutim nije uvek bilo tako.

Foto: Instagram.com

Ona je odrasla u selu Grejač, između Niša i Aleksinca i godinama je živela u skromnoj i nedovršenoj kući koja je brojala čak deset članova.

- Možda je ranije bilo i više, ali ono što ja znam kada sam se rodila da je bilo nas desetoro. Bio je moj otac, moja majka, baba, prababa, stric i tu još neki stariji ljudi i ja i moja sestra kao najmlađe. Mi smo svi živeli u jednoj maloj kući, bile su dve sobe i jedan mali hodnik. Tada nije bilo betona, već zemljani pod. U jednoj sobi smo spavali nas četvoro, sestra i ja, otac i majka, a ovamo u drugoj sobi njih šestoro. Tako smo živeli, ali smo bili srećni - govorila je Biljana o svom odrastanju nedavno.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta sve nisam radila… Nekad me je otac nervirao kad nas je budio u pet ujutru da obavimo sve poljoprivredne poslove. Imali smo veliko imanje, živeli smo od toga. Ustajali smo jako rano i skoro do 23 sam radila, bez obzira što sam išla u srednju školu. Dođem iz škole i pravo u njivu, nije bilo „neću“ i „ne mogu“. Morala sam i svinje da teram na pašu. Snalazili smo se, pustimo krave na ispašu, one imaju kukuruz, najedu se i spavaju, a mi se kupamo u reci. Mi smo se zabavljali i igrali, meni to nije bilo opterećenje - ispričala je pevačica.

Autor: R.L.

