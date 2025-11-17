OKO JEDNE STVARI SMO SE RAZUMELI! Stevan Anđelković otkiro detalje slavlja na kom je pevao za Đokovića i Anu Ivanović!

Bila mu je velika čast.

Naši teniski asevi Novak Đoković i Ana Ivanović bili su zajedno na jednom slavlju, gde je za atmosferu bio zadužen Stevan Anđelković.

On je sada otkrio detalje sa proslave i istakao da mu je bila velika čast da peva za njih.

- Iskreno, bilo je posebno veče. Kad na svom nastupu vidiš Novaka Đokovića i Anu Ivanović u publici, to ti da dodatni adrenalin. Oko jedne stvari smo se razumeli, vole balade isto koliko i ja. To su pesme koje svakog pogađaju u srce. Oni su ljudi koji predstavljaju vrhunske rezultate i ljudskost, i ogromna je čast što su došli da budu deo te večeri. Pevao sam iz srca, a oni su me svojim osmesima podigli još više - to su momenti koje pamtiš zauvek - rekao je Steva.

Autor: R.L.