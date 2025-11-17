IMALA JE TEŽAK POROĐAJ! Lepa pevačica čeka DRUGO DETE U PETOJ DECENIJI!

Ponovo joj se osmehnula sreća.

Lepa pevačica Lana Jurčević obavestila je svoje pratioce na Instagramu da je ponovo u blagoslovenom stanju.

Ona je objavila snimak testa za trudnoću koji je pokazao pozitivan rezultat, a čestitke su se samo nizale.

Podsetimo, pevačica ima 41. godinu, a svoju prvu naslednicu Majlu Lili dobila je u novembru 2023. godine.

Ona je tada objasnila da je imala veoma težak porođaj, te da joj je doktor saopštio strašne vesti, ali je našla način i snagu da sve prođe kako treba.

