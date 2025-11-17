NE ŽELIM PRIRODNO DA STARIM! Jami progovorila o lošim estetskim korekcijama: Ja sam ŽRTVENO JAGNJE!

Stalno dobija negativne komentare.

Jasna Milenković Jami važila je za ikonu lepote devedesetih, bila je tiha patnja mnogih muškaraca i trn u oku mnogim ženama, a taj epitet je pokušala da sačuva i kasnije.

Međutim, Jami se suočila sa jako lošim komentarima zbog estetskih korekcija koje je radila na svom licu, a sada je priznala da je mnogo puta bila žtveno jagnje pojedinih doktora.

- Fenomen je kada te komentarišu, jednom sam ušla da vidim te komentare i svi mene nešto napadaju za lice. Ne znam kome sam šta uradila i što to vas remeti. Moja stvar je što ne želim prirodno da starim. Kažu za mene: "Jao, pa šta je uradila", kao da sam ja sebe sa iglom i hijaluronom radila. Dešavalo mi se masu puta, da ja legnem na taj sto i ja tad verujem toj osobi što je obukla beli mantil, da će mi uraditi najbolje. U dogovoru ti njima kažeš: "Moja je fizionomija takva, hoću samo malu korekciju" - rekla je Jami i nastavila:

- Korekcija je samo doterivanje, čak sam i donosila fotografije kako ja želim da izgledam. Tek posle 40. godine sam krenula sa hijaluronima, isključivo sa njima. Taj neko ti sjuri taj hijaluron, kako bi se to naplatilo. Tada krećeš u jedan začarani krug. Priznajem, jesam žrtveno jagnje - navela je pevačica.

Autor: R.L.