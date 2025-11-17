MALOLETNE SU POSTALE MAJKE: Ove pevačice tada su trpele osude okoline, a danas otvoreno i ponosno govore o svojoj odluci

Neke pevačice sa domaće estrade suočile su se rano sa izazovima roditeljstva još u tinejdžerskim godinama

Jedna od njih je folk pevačica Zorica Marković, koja je postala majka sa samo 15 godina.

Zorica Marković rodila je sina Dejana u svojoj 15. godini, tokom kratkog braka sa harmonikašem. Nakon razvoda, napustila je rodno selo, dok je njen sin ostao da živi sa ocem. Ovaj period bio je težak za oboje, jer su se retko viđali, što je ostavilo posledice na njihov odnos.

Navodno, Dejan je dugo bio ljut na majku zbog njenog odlaska i retkih susreta tokom njegovog odrastanja. Međutim, danas su uspeli da izgrade dobar odnos, ostavljajući prošlost iza sebe. Njihova priča je primer kako vreme i trud mogu doprineti pomirenju i jačanju porodičnih veza.

Njena koleginica Goca Božinovska takođe je vrlo rano postala majka. Ona je kao srednjoškolka dobila prvu ćerku Jelenu sa kompozitorom Radetom Vučkovićem, međutim, brzo je ostala samohrana majka, kojoj su roditelji pomagali u odgajanju ćerke, dok je ona pevala po kafanama i trudila se da napravi karijeru.

Zorica Brunclik sa nepunih 18 godina rodila je prvu ćerku Mariju u vanbračnoj zajednici.

- Najstariju ćerku Mariju rodila sam s nepunih 18 godina. Njen otac nije želeo da se oženi pevačicom, a imao je i verenicu. Odmah mi je rekao da ne maštam o braku. Bila sam i tada dovoljno zrela i samostalna, pa sam mu tražila samo da prizna dete, što je i učinio, a onda je zaboravio na ćerku.

Kada sam već uveliko bila zvezda, pojavio mi se na vratima stana, ali nisam htela da ga pustim unutra jer nisam želela da odstupim od svojih stavova. Mislim da je Marija pokušavala da ga nađe, ali nisam zalazila u tu priču, tako da ne znam da li su se ikada videli - rekla je ona jednom prilikom.

Pevačica Ana Bekuta je sina Igora, kog je rodila kad je imala 17 godina, morala da ostavi u Domu za nezbrinutu decu, a jednom prilikom je govorila o bolnoj temi.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo - rekla je pevačica svojevremeno.

Autor: N.B.