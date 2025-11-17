AKTUELNO

Domaći

IMAM PREDDIJABETES! Kija Kockar otkrila sa kakvim ZDRAVSTVENIM PROBLEMOM se suočava, u jeku RATA sa Kaćom Živković!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Lažnim dotorima poručila da prestanu da komentarišu.

Katarina Živković i Kristina Kija Kockar prekinule su svoje dugogodišnje prijateljstvo i to brutalnim prozivkama i iznošenjem prljavog veša.

Kaća je prestala da se druži sa Kijom zbog njene fotografije sa Dijanom Hrkalović, a onda je Kija objavila njihovu privatnu perpisku i otkrila ko je pevačicin partner sa kojim ima dete.

Foto: TV Pink Printscreen, E-Stock/Časlav Vukojičić, E-Stock/Rajko Ristić

pročitajte još

OD VEČERAS SE U ELITI SVE MENJA: Bela kuća postaje bogatija za još jednog člana, a VANREDNO UBACIVANJE ostaviće sve bez reči!

Kija se sada na Instagramu oglasila o svojim zdravstvenim problemima i istakla da samozvani lekari prekinu da nagađaju.

- Nemam problem ni sa štitnom žlezdom, videla sam te teorije. Imam preddijabetes, to sam regulisala ishranom i stres free. Ali moram da pazim na to. Molim sve "doktore" na svim društvenim mrežama da mi ne dodaju nešto što nemam jer mi je dovoljno sve ovo što imam - napisala je Kija.

Foto: Instagram.com/kijakockar

Autor: R.L.

#Kija Kockar

POVEZANE VESTI

Domaći

JUNAČINE, MENE JE ODGOJILA NADICA! Kija Kockar se OBRAČUNAVA na mrežama, u jeku skandala sa Kaćom Živković! Nakon okršaja pokazala SKUPOCENI ROLEKS!

Domaći

Sve ću prijaviti policiji: Kija Kockar donela odluku u JEKU DRAME sa Katarinom Živković: Ovo mora da se zaustavi!

Domaći

ONE SU SE DRUŽILE... Oglasila se Nadica Zeljković u jeku medijskog rata koji vode Kija i Kaća Živković: Majka Kockareve dala svoj sud

Domaći

KIJA OBJAVILA BLOK LISTU: Oglasila se u jeku skandala sa Kaćom Živković, na spisku bila samo OVA TRI IMENA, a onda dodala i bivšu drugaricu (FOTO)

Domaći

RADI O GLAVI ČOVEKU S KOJIM IMAM DETE! Kaća Živković i Kija Kockar prekinule prijateljstvo zbog Dijane Hrkalović! Ovo su svi detalji!

Domaći

I MOJ TATA SE SA TIME BORIO: Suzana Mančić nasledila vikendicu u Velikoj Moštanici, a sad je otkrila sa kakvim se PROBLEMOM SUOČAVA