IMAM PREDDIJABETES! Kija Kockar otkrila sa kakvim ZDRAVSTVENIM PROBLEMOM se suočava, u jeku RATA sa Kaćom Živković!

Lažnim dotorima poručila da prestanu da komentarišu.

Katarina Živković i Kristina Kija Kockar prekinule su svoje dugogodišnje prijateljstvo i to brutalnim prozivkama i iznošenjem prljavog veša.

Kaća je prestala da se druži sa Kijom zbog njene fotografije sa Dijanom Hrkalović, a onda je Kija objavila njihovu privatnu perpisku i otkrila ko je pevačicin partner sa kojim ima dete.

Kija se sada na Instagramu oglasila o svojim zdravstvenim problemima i istakla da samozvani lekari prekinu da nagađaju.

- Nemam problem ni sa štitnom žlezdom, videla sam te teorije. Imam preddijabetes, to sam regulisala ishranom i stres free. Ali moram da pazim na to. Molim sve "doktore" na svim društvenim mrežama da mi ne dodaju nešto što nemam jer mi je dovoljno sve ovo što imam - napisala je Kija.

Autor: R.L.